In Umbria i guariti Covid giornalieri prevalgono sui nuovi positivi

Continua la prevalenza di guariti al Covid rispetto ai nuovi positivi nei dati giornalieri della pandemia che riguardano l’Umbria. In base ai dati sul portale della Regione, nell’ultimo giorno sono stati accertati 42 ulteriori casi, 356 guariti e dieci morti. Gli attualmente positivi scendono quindi di 324 unità e ora sono 6.955. Sono stati analizzati 525 tamponi e 283 test antigenici. Con un tasso di positività del 5,1 per cento sul totale (era il 6 lunedì scorso) e dell’8 per cento sui soli molecolari (era 9,1). In aumento i ricoverati in ospedale, 516, 13 in più rispetto a domenica, 84 dei quali (più quattro) in terapia intensiva.