Il Centro Pugilistico di Assisi ospita le nazionali di Irlanda, Finlandia e India

Il Centro Nazionale di Santa Maria degli Angeli si conferma essere un pilastro per l’attività pugilistica a livello mondiale. Per tutto l’autunno, infatti, il Centro ospiterà tre team nazionali, Irlanda, Finlandia e India, rilanciando Assisi come meta privilegiata di sport e di cultura, anche in questo periodo di forte stasi internazionale negli spostamenti e soprattutto nel turismo. Sono approdati ad Assisi, già da alcuni giorni, gli irlandesi, con una compagine numerosa, allenatasi con regolarità in vista del torneo Alexis Vastine, un evento di primo piano organizzato in Francia e previsto per fine mese e che vedrà la partenza momentanea delle squadre europee.

Il team Irlanda è composto da Bernard Dunne, Zauri Antia, John Conlan, Dmitrij Dmitruk, Eoin Pluck, Lorcan McGee, John Cleary, Kurt Walker, George Bates, Aidan Walsh, Gabriel Dossen, Emmet Brennan, Kirill Afanasev, Antoine O’ Griofa, Carly McNaul, Michaela Walsh, Kellie Harrington, Grainne Walsh, Aoife O’ Rourke, Kieran Molloy, Gylis Lisinskas, Nismh Earley, Christina Desmond. La Finlandia invece è rappresentata dalla campionessa europea in carica, Mira Potkonen, accompagnata dalla sua coach Maarit Teuronen. Di questi giorni è l’arrivo degli atleti indiani, rallentati nello sbarco in Italia da tutti i protocolli internazionali anti-Covid. Gli asiatici invece resteranno ad Assisi per oltre un mese, probabilmente fino a dicembre inoltrato.

La squadra femminile, accompagnata dai tecnici Bharti Thakur, Alì Qamar e dal fisioterapista Shikha Kedia è composta da Sonia lather, Manisha, Pooja Rani, Sakshi, Simranjit Kaur; quella maschile, seguita dai coach Chenanda Achiah Kuttappa, Nitin Kumar, Santiago Daniel Nieva, Khimandand Belwal, e dallo staff composto da Daniel Scott Jefferson, Karan Jeet Singh, Rohit Kashyap, Ankit, è rappresentata dagli atleti Amit, Gaurav Solanki, Kavinder Singh Bisht, Mohammad Hussamuddin, Shiva Thapa, Ashish Kumar, Brijesh Yadav, Sumit Sangwan, Sanjeet, Satish Kumar.