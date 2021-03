I presidenti di 10 ordini professionali sanitari scrivono alle istituzioni regionali

Potenziare la campagna vaccinale per i professionisti sanitari dei vari Ordini professionali. E’ quanto chiedono, per la prima volta in forma congiunta, i presidenti di dieci diverse realtà in una lettera inviata alla presidente di Regione Donatella Tesei, all’assessore regionale alla sanità Luca Coletto, al commissario per la gestione dell’emergenza Massimo D’Angelo, alla dirigente del servizio prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare Enrica Ricci e per conoscenza ai consiglieri della Regione Umbria. Nello specifico si tratta dei presidenti dei seguenti ordini professionali, rappresentativi di migliaia di professionisti sanitari: Nicola Volpi (infermieri di Perugia), Emanuela Ruffinelli (infermieri di Terni), Luciana Bassini (ostetriche di Perugia), Antonietta Bianco (ostetriche di Terni), Filiberto Orlacchio (farmacisti di Perugia), Andrea Carducci (farmacisti di Terni), David Lazzari (psicologi dell’Umbria), Federico Pompei (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Perugia e Terni), Sandro Bianchini (veterinari di Perugia), Stefania Papa (biologi e consigliere delegato Regione Umbria e Toscana).

La lettera, dove vengono espressi “grande rammarico e preoccupazione”, riguarda gli iscritti

“operanti in regime libero professionale o nel settore privato che, ad oggi, in tantissimi non sono ancora riusciti a prenotarsi per la campagna vaccinale ed inoltre, per quei pochi fortunati che sono riusciti a completare l’iter di prenotazione, le prime date disponibili per la somministrazione del vaccino sono schedulate a partire dalla fine di aprile, tra ben 2 mesi”.

“Comprendiamo – prosegue il documento – le notevoli difficoltà organizzative di una campagna vaccinale in corso di pandemia ma riteniamo necessario rammentare che pur non essendo all’interno di strutture pubbliche, questi professionisti non hanno mai smesso di occuparsi della salute di tutta la popolazione e continuano a garantire la tenuta del nostro sistema sanitario. I nostri professionisti, nel rispetto del piano vaccinale nazionale, hanno atteso il loro turno ed il termine della prima fase ma, alla luce dei fatti, appare evidente e necessaria una forte implementazione del piano vaccinale regionale, considerato che, ci teniamo a ribadire, si tratta di professionisti esposti ad un alto rischio contagio da Covid-19, in prima linea fin dal principio della pandemia ma troppo spesso dimenticati e privi dei doverosi riconoscimenti”.

“Gli Ordini Professionali, nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, hanno immediatamente messo a disposizione della Regione Umbria tutte le risorse umane e professionali disponibili – sottolineano i dieci presidenti nella lettera – al fine di facilitare la gestione e lo svolgimento della Campagna Vaccinale ricevendo molto spesso comunicazioni ‘ufficiose’ difformi o discordanti tra loro, complicando notevolmente la capacità degli Ordini Professionali di fornire informazioni adeguate ai propri iscritti. Ai fini di tutelare i nostri iscritti e quindi garantire la continuità assistenziale alla cittadinanza, risulta conclamata la necessità di potenziare e velocizzare la campagna vaccinale per i professionisti sanitari, riducendo i tempi di attesa per la somministrazione del vaccino”.