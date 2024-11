Grande successo per il Premio Insula Romana 2024

Il Premio Insula Romana è giunto alla 47° edizione. L’iniziativa,

organizzata dalla Pro Loco di Bastia Umbra – con il patrocinio del Comune –

si è tenuta nella sala congressi del centro fieristico regionale

“Umbriafiere” domenica 17 novembre.

Un grande successo di pubblico con oltre 300 persone e la presenza

dell’autorità locali: il Sindaco di Bastia Erigo Pecci, l’Assessore alla

Cultura Paolo Ansideri, l’Assessore al Territorio Ramona Furiani e

l’assessore agli affari generali e istituzionali Cormanni Ermanno. Il

Sindaco Erigo Pecci, dopo aver salutato i presenti e ringraziato i

realizzatori di questo Premio letterario “Insula Romana” ha sottolineato

l’importanza di proseguire a seminare cultura nel territorio, perché possa

raggiungere sempre più cittadini.

Tante le sezioni premiate durante la serata finale, Premio “Roberto

Quacquarini” arte e pittura, Premio “Narrativa edita”, Premio “Poesia

inedita nazionale”, Premio alla “Cultura” e Premio “Giuseppe Pascucci”.

Il Premio Quacquarini giunto alla 19° edizione, è stato indetto in ricordo

di Roberto Quacquarini pittore, musicista, insegnante che la Pro Loco ama

ricordare non solo per le sue doti artistiche, ma anche per essere stato

Presidente dell’Associazione. In rappresentanza della famiglia Quacquarini

sono saliti sul palco la moglie Marisa Bartolini, il figlio Luca Quacquarini

e il nipote che con commozione ha ricordato la figura del nonno, mai

conosciuto ma che continua ad essere presente.

I quadri vincitori della mostra concorso 2023 sono stati esposti in sala e

sono 1 ° class. BALDI MARIANGELA di Arezzo, 2° class. GIANNINI MARIA

ANTONIETTA di Perugia e 3° class. GATTI COSTANTINO di Foggia.

A seguire è stato consegnato il Premio Cultura 2024, quest’anno attribuito a

Brunello Cucinelli che ha ricordato l’importanza della cultura e della sua

divulgazione per poter essere tramandata ai nostri figli.

La presidente Luisa Mancinelli Degli Esposti, ha ricordato con orgoglio che

tale riconoscimento assegnato all’imprenditore umbro, per il suo impegno

culturale e filantropico, va a premiare un imprenditore noto e apprezzato in

tutto il mondo.

Il testo del riconoscimento della targa d’argento consegnata a Brunello

Cucinelli recita così: “Imprenditore illuminato e cultore della bellezza

senza tempo, che tiene alto nel mondo il nome dell’Umbria”.

Importanti e forti le parole che Brunello Cucinelli ha voluto trasmettere ai

giovani presenti in sala, ricordando l’importanza di mantenere viva la

speranza che deve sostituire la paura troppo spesso presente negli animi dei

nostri ragazzi.

E’ stato poi ricordato il Premio narrativa edita che si concretizza in un

percorso dedicato di lettura con i ragazzi della Scuola Secondaria di 1°

grado di Bastia Umbra, descritto dalla prof.ssa Claudia Morini.

E’ stata poi la volta della premiazione della sezione Poesia Inedita, il cui

tema conduttore quest’anno è stato Marco Polo ed i suo viaggi. 1° poesia

classificata “Vorrei donarti una strada” di Alessandra Jorio di Jesi

presente in sala, 2° poesia classificata – “Prima” di Fabio Muccin di

Pordenone e 3° classificata – “Come talpa” di Daniela Gregorini di Fano.

Infine sono stati consegnati i Premi Pascucci per il merito scolastico ai

ragazzi bastioli che si sono diplomati lo scorso giugno con il massimo dei

voti. 11 i ragazzi saliti sul palco provenienti dalle varie scuole del

comprensorio e premiati direttamente dal Sindaco e dal presidente della Pro

Loco.

Alla serata conclusiva, condotta con grande professionalità da Manuela

Marinangeli, ha partecipato anche il Presidente dell’UNPLI regionale

Francesco Fiorelli. Un plauso anche al gruppo Musicale della scuola di

Musica di Bastia composto dai Maestri: Elga Buono, voce e flauto traverso –

Luca Parisi, clarinetto e chitarra – Sandro Paradisi, fisarmonica, che ogni

anno allietano la serata.

Un ringraziamento a tutti gli sponsor che con il loro contributo consentono

la realizzazione di questo importante premio.