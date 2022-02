Gli Amori Antichi festeggiano San Valentino a Palazzo Baldeschi

Due visite guidate gratuite, il 14 e il 19 febbraio, alla mostra che mette in relazione opere delle collezioni Giuseppe Magni e Alessandro Marabottini della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Quale occasione migliore di una mostra dedicata all’amore per festeggiare un San Valentino all’insegna del sentimento e della sua espressione nell’arte? Abitualmente chiuso di lunedì, Palazzo Baldeschi aprirà così eccezionalmente le sue porte il 14 febbraio, per offrire ai visitatori – innamorati e non, single o in coppia – la possibilità di effettuare una visita guidata gratuita alla mostra Amori antichi. L’appuntamento, che avrà inizio alle 19.00, verrà replicato inoltre sabato 19 febbraio, alle 17.30.

Allestito al piano nobile del palazzo il percorso espositivo, nato da un’idea della Fondazione CariPerugia Arte, apre per la prima volta un dialogo tra le collezioni della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, mettendo in evidenza riflessi e assonanze tra le ceramiche di Giuseppe Magni ed alcuni disegni e incisioni della raccolta appartenuta ad Alessandro Marabottini.

Tre le sezioni che si snodano lungo le sale.

La prima, “Amor Sacro”, comprende il corridoio e la prima sala ed accoglie maioliche di carattere religioso affiancate da disegni ottocenteschi sullo stesso tema.

La seconda, “Amor profano”, è dedicata al mito e alle allegorie. Le opere grafiche esposte sono, in questo caso, in parte cinquecentesche, periodo a cui si ispira non solo il Magni ma anche gli artisti puristi.

Infine “….d’Antico amor sentì la gran potenza” riunisce opere a tema dantesco e ritratti di donne e uomini illustri come Bona di Savoia e Dante Alighieri, esempi riconosciuti di alto valore morale dal Romanticismo storico.

La visita guidata celebrerà l’amore in tutte le sue declinazioni, da quello del collezionista per le sue opere, a quello del ceramista per l’antico e il gusto rinascimentale, dall’Amor Sacro all’Amor Profano fino ad arrivare a quello patriottico.

Prenotazione obbligatoria a palazzobaldeschi@fondazionecariperugiaarte.it, per la visita del 14 entro il 13 febbraio e per quella del 19 entro il 18 febbraio.

E’ necessario esibire il Super green pass e indossare mascherine FFP2 per l’intera durata della visita. Il costo è incluso nel biglietto d’ingresso al museo.