Giro d’Italia ed Avis: anche a Perugia sport fa rima con salute. La consigliera provinciale Borghesi al fianco dell’Associazione: “Il 104° Giro esalta la nostra provincia”

Avis comunale di Perugia tra le undici sedi locali italiane al fianco del Giro d’Italia 2021.

Con un arco gonfiabile e un punto informativo collocato a Pian di Massiano, l’Avis di Perugia ha animato il passaggio nel capoluogo umbro del 104° Giro d’Italia. Un modo, come da tradizione, per partecipare ad un evento che fa parte della storia italiana e nello stesso tempo per sensibilizzare sulle proprie attività, prima tra tutte la donazione di sangue e plasma.

Per l’occasione l’Avis perugina ha realizzato delle magliette celebrative da ciclista. Ed una di esse è stata indossata da Erika Borghesi, consigliera provinciale delegata, che con la sua presenza questa mattina ha dimostrato di far propri i messaggi della campagna avisina e di condividere l’importanza di una costante pratica sportiva e dell’adozione di sani stili di vita.