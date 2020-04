Fuori di Zucca: aiutate 4 persone in difficoltà grazie alla solidarietà. Importante traguardo raggiunto attraverso le donazioni di soci e produttori

L’Associazione “Fuori di Zucca” raggiunge un importante traguardo. Attraverso l’iniziativa denominata “Fuori Dispensa”, infatti, è riuscita ad aiutare 4 persone, garantendo loro un sostegno per ben 4 settimane. Tutto questo è stato possibile grazie al supporto di soci e produttori che hanno contribuito concretamente alla realizzazione di cassette solidali. Tuttavia, dalla stessa Associazione fanno sapere che questo non è un punto di arrivo, ma di partenza. Non ci si fermerà qui, ma si punterà a raccogliere ulteriori donazioni per riuscire ad aiutare e coinvolgere un maggior numero di persone. Di seguito riportiamo la nota di “Fuori di Zucca” apparsa nella pagina Facebook ufficiale dell’Associazione, nella quale, oltre a rendere noti i risultati, si ringrazia pubblicamente tutti coloro che hanno sostenuto questa causa