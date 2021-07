Family Show, grande successo per Nicola Pesaresi. Grande successo per Nicola Pesaresi ed il suo Family Show. Il ventriloquo si è esibito davanti ad oltre 250 persone al parco dello Zodiaco di San Sisto a Perugia. Lo spettacolo gratuito è stato organizzato da Assoutenti Perugia

Sono state oltre 250 le persone, molte anche affacciate ai balconi dei palazzi adiacenti al parco, a partecipare allo spettacolo gratuito dedicato a tutta la famiglia, organizzato per far favorire la socialità di uno dei quartieri più popolati di Perugia: quello di San Sisto. E così è stato. Lunedì sera, al parco dello Zodiaco di San Sisto, per circa un’ora il ventriloquo 2.0 Nicola Pesaresi, accompagnato da Isotta e dagli altri suoi amici pupazzi, ha fatto ridere grandi e piccini. Grande successo per l’iniziativa, la prima in programma in questa stagione, organizzata da Assoutenti Perugia.

“Non ci aspettavamo tutta questa risposta e ne siamo contenti”, ha affermato Enzo Gaudiosi, presidente regionale di Assoutenti, al termine dello spettacolo. “Per noi – ha proseguito – questa era una prova e ha avuto successo, visto l’ampio consenso e i commenti positivi che abbiamo riscontrato tra le persone. Ora ci metteremo subito al lavoro per organizzare altre iniziative. Il nostro obiettivo è quello di favorire l’aggregazione e la socialità tra i residenti di San Sisto e proprio per questo daremo spazio a tutte le forme di arte: dal teatro, alla musica, alla poesia. Vogliamo cercare di accontentare tutti – ha concluso Gaudiosi – e non solo una parte dei cittadini che, in occasione dello spettacolo di Nicola, sono venuti anche da altri quartieri di Perugia e da altre città”.

Al termine dello spettacolo folignate Nicola Pesaresi, noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione nel 2012 al talent show “Italia’s Got Talent”, si è messo a disposizione di tutto il pubblico per scattare le foto insieme al suo inseparabile pupazzo Isotta.