Educamp Coni, centri estivi sportivi con il marchio di qualità. Vetrina nazionale per Citta’ di Castello e le buone pratiche sportive prese ad esempio a livello nazionale nell’ambito del collegamento fra tutte le regioni ed il Presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò per il varo del progetto, “dal gioco ai giochi” – Massimo Massetti: “grazie al presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza oggi siamo qui a rappresentare la regione”. “Orgoglio per il via libera alle Olimpiadi del discobolo tifernate Giovanni Faloci”.

Il comune di Città di Castello esempio a livello nazionale per le buone pratiche di gestione dello sport ed impianti a vari livelli: questa mattina filo diretto on line con il Coni Nazionale ed il suo Presidente Giovanni Malagò nell’ambito di una piattaforma virtuale con tutte le regioni. Il buon momento dello sport umbro e tifernate salutato anche da Roma con il recente lasciapassare per le Olimpiadi del discobolo Giovanni Faloci. Si è alzato infatti il sipario sulla nuova stagione degli Educamp CONI. Nel Salone d’Onore, il Presidente Malagò ha presentato la nuova edizione del progetto educativo promosso dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per avviare e orientare allo sport i giovani dai 5 ai 14 anni, con l’obiettivo di favorire una corretta formazione rispettando le fasi di crescita nel rispetto delle potenzialità individuali. Gli EDUCAMP CONI, attivati dal CONI attraverso i propri Comitati Regionali, si avvalgono del coinvolgimento integrato degli Organismi Sportivi e delle società sportive ad essi affiliate: al momento stanno partendo circa 350 Educamp CONI in 20 Regioni diverse , numero destinato a crescere ancora nei prossimi giorni. Il Presidente Regionale del Coni Umbria, Domenico Ignozza ha delegato l’assessore allo Sport Massimo Massetti unitamente al Presidente Polisport, Stefano Nardoni ed al referente altotiberino, Simone Santi (arbitro di volley internazionale pluridecorato, testimonial dello sport nel mondo) a rappresentare l’Umbria nell’ambito del progetto Educamp Coni che dal 2018, primo comune della regione, vede il comune tifernate affiancare al prestigioso progetto nazionale la gestione e programmazione dei Centri Estivi Sportivi. “Dal gioco ai giochi, centri sportivi multidisciplinari”, su questo tema si è sviluppato il collegamento fra più regioni, coordinato dal Coni nazionale e dal suo presidente che ha speso parole di elogio per l’esperienza pilota di Città di Castello che dal 2018 ad oggi si è sviluppata negli anni sempre in sinergia con il Coni regionale tanto da divenire un vero e proprio punto di riferimento per la gestione delle pratiche sportive e servizi a portata di famiglia. Con 750 prenotazioni finora raccolte per i turni programmati dal 21 giugno al 20 agosto e le prime sei settimane fino alla fine di luglio già completamente esaurite, i Centri Estivi Sportivi 2021 con il marchio di qualità Educamp del Coni, promossi dal Comune di Città di Castello con Polisport e la Cooperativa La Rondine e il supporto di Sogepu, confermano di essere i preferiti dai tifernati.

“Sono i numeri a dirci quanto la qualità dell’offerta valorizzata dal riconoscimento del marchio Educamp del Coni, la professionalità e la capacità organizzativa che mettono sul piatto Polisport e La Rondine, con il contributo di Sogepu, ma anche l’alto livello dell’impiantistica sportiva della cittadella del Centro Belvedere siano apprezzati dalle famiglie tifernati, nel contesto di una programmazione delle attività che promuove a 360 gradi lo sport nella massima sicurezza”,

ha dichiarato l’assessore allo Sport Massimo Massetti, sottolineando con la dirigente comunale di settore Giuliana Zerbato, ed il direttore degli impianti, Marcello Stinchi, il direttore delle attività sportive, Daniele Giambi,

“l’orgoglio e la soddisfazione di essere presenti oggi a rappresentare la regione nell’ambito della delega conferita dal Presidente del Coni Domenico Ignozza, un pilastro dello sport umbro e non solo, sempre vicino alle nostre iniziative.”

LA SCHEDA

I Centri Estivi Sportivi Polisport-La Rondine. I Centri Estivi 2021 saranno proposti fino al 20 agosto nella cittadella dello sport del Centro Belvedere. In collaborazione con società sportive cittadine i Centri Estivi 2021 Polisport-La Rondine si avvarranno di operatori sportivi specializzati nel proprio settore di competenza e formati presso le federazioni sportive regionali e nazionali di riferimento. Le attività sportive saranno svolte generalmente la mattina per tutti i tipi di servizi scelti, con rotazione programmata dal centro estivo di tre attività ogni giorno tra: sport di squadra (calcio, basket, pallavolo) e sport individuali (nuoto, tennis, scherma, canoa, atletica leggera). Le attività ludico-ricreative saranno svolte generalmente il pomeriggio. Questa la formula rivolta ai giovani utenti di età compresa tra 6 e 13 anni (nati tra 2015 e 2008). I turni saranno settimanali, dal lunedì al venerdì, e il servizio giornaliero sarà erogato con le seguenti modalità: dalle ore 7.30 alle ore 9.00 – triage di accoglienza per tutte le tipologie di servizio scelto; 9.00-12,30 attività del centro estivo con la formula part-time (65 euro alla settimana); 9.00-14.00 attività del centro estivo con la formula part time più pranzo (100 euro alla settimana); 9.00-18.30 attività del centro estivo con la formula full time più pranzo (140 euro alla settimana). L’iscrizione e il pagamento dovranno essere effettuati presso la segreteria front-office delle piscine comunali di Città di Castello. Sono previsti sconti famiglia: il primo familiare quota intera; sconto del 10 per cento sulla quota del secondo familiare iscritto; del 20 per cento sulla quota del terzo familiare; del 30 per cento sulla quota del quarto familiare e dei successivi. Il servizio pranzo verrà erogato ogni giorno dalle ore 13.00 presso la Caffetteria Sportiva by D.E.C., situata all’ingresso delle piscine comunali di Città di Castello. La certificazione Educamp Coni garantisce che i giovani siano seguiti da educatori tecnico-sportivi, laureati in scienze motorie o diplomati ISEF con qualifiche federali specifiche. Il marchio del Coni è anche a tutela della sana alimentazione. Grazie alla collaborazione con l’Istituto di Scienza dello Sport del CONI e con la Federazione Medico Sportiva Italiana i partecipanti scopriranno le semplici regole per una corretta alimentazione attraverso i menu proposti. Il progetto Educamp rispetta le linee guida nazionali che riguardano la tutela della salute e il contenimento del contagio da Covid-19 e garantisce un percorso di informazione-formazione gratuita per tutti gli operatori dello sport partecipanti.