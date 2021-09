“Edu Sostenibile”: in chiusura il progetto regionale contro la povertà educativa nell’infanzia

Gli appuntamenti del 30 settembre



Edu Sostenibile è un progetto selezionato dall’impresa sociale Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, promosso e realizzato da un ampio partenariato che vede il coinvolgimento di oltre venti soggetti, (Regione, Comuni, Asl, Università, Terzo settore e mondo profit), di cui è capofila il Consorzio ABN.

Il progetto, localizzato in diversi comuni delle province di Perugia e Terni, è nato con la finalità di sperimentare, attraverso l’apertura dei Centri Educativi Territoriali, la nascita e l’operatività di Comunità Educanti composte da tutte le risorse professionali, culturali, associative che si occupano di infanzia nel territorio e nelle comunità.

Dal 9 aprile 2018, data di avvio del progetto, tanto è stato fatto sul fronte della lotta alla povertà educativa. Per tirare le somme di quanto si è acquisito e vissuto in questi anni, giovedì 30 settembre Edu Sostenibile propone due appuntamenti rivolti a tutti coloro, lavoratori, studenti o professionisti che si occupano di infanzia.

Gli eventi saranno organizzati in presenza, secondo le disposizioni per la prevenzione del contagio per Covid-19.

Si comincia giovedì mattina a Perugia, dalle 9:00 alle 13:00, con il convegno

“ Il ruolo della comunità nella sostenibilità educativa per l’infanzia“, presso la Sala della Fondazione S.Anna. Introduce ai lavori la dott.ssa Anna Rebella e coordina la sessione il dott. Corrado Rossetti.

Sarà altresì possibile partecipare agli eventi anche da remoto, tramite le piattaforme Zoom e Teams, cliccando al seguente link:

https://forms.gle/WtHGqPWR2Mru43ar6.

Nel pomeriggio, i lavori si sposteranno a Narni, dalle 15:00 alle 17:00, per il Workshop finale Edu Sostenibile / La comunità nella sostenibilità educativa per l’infanzia presso il Digipass, Palazzo dei Priori, durante il quale verrà presentato l’omonimo libro nato dal progetto e curato da Silvia Fornari (Aracne – 2021).

Per seguire il convegno pomeridiano da remoto, utilizzare il seguente link: https://forms.gle/mWd29gyinmH2PCjw6

A raccontare il progetto ed il suo impatto nei territori, tra le comunità, è il coordinatore Gianluca Mannucci.

“Tante sono state le azioni co-progettate dai Centri Educativi Territoriali, 157 nello specifico, per dare una risposta alle 1327 famiglie contattate nel corso dei 3 anni di progetto. Non sono mancate poi le occasioni di formazione di approfondimento delle tematiche della povertà educativa, rivolte agli operatori del sistema per l’infanzia, agli studenti universitari dei corsi specialistici delle facoltà afferenti al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli studi di Perugia. In risposta a i bisogni emersi nel pieno della pandemia il progetto ha formato ben 139 donne che volevano proporsi come Baby Sitter alle famiglie. Inoltre, sono state sperimentate azioni volte a potenziare l’accesso ai servizi e alla scuola d’infanzia da parte delle famiglie in stato di vulnerabilità economica e sociale, attraverso modelli che, utilizzando il circuito di credito alternativo Umbrex, hanno costruito un totale di 42 convenzioni con specialisti ed imprese che hanno offerto beni e servizi alle famiglie a prezzi calmierati”.

Malgrado il lockdown e l’emergenza dettata dalla pandemìa di Covid-19, il lavoro dei Centri Educativi Territoriali e della comunità educante non si è fermato; le attività e le proposte online si sono moltiplicate, nel tentativo di continuare ad essere di supporto alle famiglie più in difficoltà.

Sono state proposte attività rivolte ai più piccoli (appuntamenti online di psicomotricità, letture, musica e danza…). Inoltre ogni CET ha attivato uno sportello online di sostegno alla genitorialità e ha organizzato un fitto programma di incontri gratuiti con professionisti dell’infanzia (pediatri, psicologi, pedagogisti…) dedicati alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni.

A seguire, la scaletta degli eventi che si svolgeranno nella giornata del 30 settembre.

“Il ruolo della comunità nella sostenibilità educativa per l’infanzia “

PROGRAMMA DEI LAVORI:

Introduce ai lavori la dott.ssa Anna Rebella (Direttrice del Post – Museo della scienza di Perugia

Ore 9,00

Saluti del Presidente del Consorzio Abn, Roberto Bonifazi.

Ore 9.15

Saluti istituzionali Assessore G. Tuteri (Comune di Perugia),

Ore 9.30

Implementazione del progetto Edu Sostenibile ed esiti progettuali (Gianluca Mannucci – Consorzio Abn)

Ore 09,50

Il modello di Educazione di Comunità: le Esperienze dai Centri Educativi Territoriali (Francesca Ferrini, Irene petacchiola, Simona Carini)

Ore 10,20

la Valutazione del progetto (Giulia Federici – Human Foundation)

Ore 10.45

Intervallo

Coordina la sessione il dott. Corrado Rossetti (Associazione Culturale Pediatri dell’Umbria)

Ore 11.00 “Tornare a crescere: pensieri e sguardi per il dopo pandemia” – Video intervista sui bisogni delle famiglie e dei bambini tra gli 0 e i 6 anni durante l’epidemia

Ore 1.15 Intervento di Vincenzo Smaldore (Open Polis):

“I dati sulla povertà educativa in Italia ed in Umbria dopo la Pandemia”

0re 11.40 Intervento di Arianna Saulini (Save the children Italia):

“L’impatto della pandemia sui bambini e sugli adolescenti in Italia”

Ore 12.10 Intervento di Giorgio Tamburlini (Centro per la salute del Bambino Onlus):

“I bisogni dei bambini e delle famiglie e il ruolo dei servizi”

ore 12,40 Conclusioni di Marco Rossi-Doria Presidente dell’Impresa Sociale Con i Bambini

“Le prospettive degli interventi di contrasto alla Povertà educativa”

Ore 13 Discussione e dibattito

Workshop finale Edu Sostenibile / La comunità nella sostenibilità educativa per l’infanzia

PROGRAMMA DEI LAVORI:

Ore 15:00

Presentazione del libro “Edu Sostenibile: la comunità nella sostenibilità educativa per l’infanzia” – Ne discutono Sabina Curti e Moira Sannipoli con la curatrice Silvia Fornari (Aracne – 2021)

Ore 16:00

Tavola Rotonda coordinata dal Dr.ssa Angela La Gioia (Università della Strada di Torino) – “La progettazione degli interventi di educazione comunitaria per l’infanzia in Umbria: che punto siamo e cosa si potrebbe fare”

Ne discutono:

– Silvia Camillucci (Cesvol dell’Umbria- sede diTerni)

– Lucia Pugliese (Ass. prom. Sociale Lotus Nascita)

– Fabrizio Boldrini (Fondazione Centro Studi Villa Montesca) – Liliana Minelli (Associazione Explore)

– Samanta Bonucci (Coordinatrice pedagogica Comune di Perugia)