“Donate pc portatili e schermi per alunni e studenti in dad”: L’appello del Rotaract Terni per sostenere l’istruzione

“Il ritorno della didattica a distanza richiede uno forzo ulteriore per dotare alunni e studenti degli strumenti necessari per seguire le lezioni. In questi mesi abbiamo incontrato famiglie che non avevano neppure il cellulare da mettere a disposizione dei propri figli. E ascoltato storie strazianti di persone che non hanno la possibilità di comprare la spesa, che hanno figli con malattie che li ha privati da oltre un anno della scuola in presenza. E che hanno ritrovato il sorriso grazie al grande cuore di tante aziende del territorio, professionisti e di privati cittadini”.