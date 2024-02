Da Confagricoltura Umbria le congratulazioni a Marco Caprai

Per l’imprenditore ‘un nuovo prestigioso riconoscimento’

Confagricoltura Umbria esprime “vive congratulazioni a Caprai, componente della Giunta nazionale, per l’onorificenza conferitagli dal presidente Mattarella”.

“La nomina di oggi da parte del Quirinale è motivo di orgoglio per tutta Confagricoltura”, si legge in una sua nota.

“Per Caprai – prosegue Confagricoltura Umbria – si tratta di un prestigioso riconoscimento, dopo quello ricevuto lo scorso anno dall’Onu per aver dato lavoro a oltre 200 rifugiati, favorendo la loro integrazione nel nostro Paese e nel tessuto sociale dell’Umbria.

Ulteriori premi e riconoscimenti gli sono stati assegnati negli anni per il suo impegno che non si è mai fermato ai confini dell’azienda agricola, ma è sempre andato oltre, pensando al territorio, al turismo e allo sviluppo sociale.

Lo ha fatto partendo dal Sagrantino, vino dalla storia antichissima, creato nel Medioevo come vino da messa dai seguaci di San Francesco, salvandolo dall’estinzione”.