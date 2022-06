Conte: “Il vento del cambiamento può continuare anche in Umbria”

Presidente M5s a iniziative elettorali a Todi e Narni

“Confidiamo che il vento di cambiamento possa continuare anche qui a Todi, cuore dell’Umbria, e anche negli altri centri dove si vota in questa regione”: così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in Umbria per sostenere le liste del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni amministrative del 12 giugno a Todi e Narni.

Ad accogliere il presidente Conte a Todi c’erano la senatrice Emma Pavanelli, la deputata Tiziana Ciprini, il consigliere regionale Thomas De Luca, i candidati delle liste del M5s e il candidato a sindaco per il centro sinistra Fabio Catterini.

Arrivato in piazza del Popolo, Conte ha poi proseguito a piedi, stringendo mani ed entrando anche in alcuni negozi per parlare con i commercianti, fino a piazza Bartolomeo d’Alviano. Qua è intervenuto ricordando ai presenti che lo hanno accolto tra applausi che “abbiamo la possibilità di portare progetti solidi e concreti e migliorare la qualità di vita dei cittadini, partendo dalla sanità e da una transizione ecologica vera ed efficace, fino ai tanti altri temi che stanno a cuore ai cittadini”.

Altri cittadini – un numero ristretto di quattro persone – hanno accolto il presidente dei 5 Stelle in silenzio ma mostrando alcuni cartelloni. Tra questi: “Non dimenticheremo lockdown e dpcm insensati che hanno distrutto l’Italia”.