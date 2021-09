‘Circus of the fallen’, in uscita il nuovo album dei perugini Basement’s Glare

Uscirà venerdì primo ottobre ‘Circus of the Fallen’ il nuovo album dei Basement’s Glare, formazione symphonic metal perugina composta da Riccardo Adamo (voce), Daniele Marinelli (chitarra), Filippo Zucconi (basso) e Niccolò Franchi (batteria).

‘Circus of the Fallen’, tradotto ‘il circo dei caduti’, contiene tredici tracce, di cui undici canzoni, un’intro e un’outro,

Si affiancano a questi ritratti storie di ‘caduti’ dal punto di vista psicologico.

“Il concept che dà il titolo all’album – ha aggiunto Riccardo Adamo –, formato dalle tre canzoni finali, attraversa le fasi della perdizione mentale: la perdita del contatto con se stesso, il consumo della propria identità per poi aprire con l’ultimo brano a una speranza, una finestra positiva verso la salvezza, in un dialogo costruttivo tra due entità. Circus of the Fallen, con un sound più maturo e aggressivo, apre un nuovo emozionante capitolo per la band”.