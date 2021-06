Ceri di Gubbio: è polemica. La nota dell’assessorato sulla strategia regionale branding

In relazione alle esternazioni odierne sulla strategia regionale di branding si precisa che, come già sottolineato nei giorni scorsi con una nota di questo assessorato:

“non è e non è mai stato in discussione l’utilizzo del logo istituzionale dei Ceri di Gubbio della Regione Umbria, peraltro individuato nello stesso Statuto regionale come simbolo capace di esprimere la comune identità storica e territoriale dell’Umbria dalle origini della civiltà italica degli umbri”.

Rispetto alle scelte strategiche di questa amministrazione – affermano nella nota dell’assessorato regionale al turismo, si ricorda che la necessità di pervenire all’adozione di una marca corporate unica regionale in grado di ricavare valore dalle varie eccellenze di sistema e attribuire valore anche a realtà e soggetti a rischio dispersione, è stata più volte sottolineata, proposta e formalizzata. In particolare, nella delibera n. 952 del 2020, avente ad oggetto “Legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 “Legislazione turistica regionale” – art. 6 – Documento triennale di indirizzo strategico sul turismo – Masterplan delle attività di promozione turistica e integrata. Determinazioni”, sono inclusi principi e valori di base su cui costruire, finalmente, la strategia di branding. Una strategia che, come appare di tutta evidenza, non può essere confusa con la presenza di un semplice marchio, che ne costituisce solo un segno visivo. Nello specifico, il bando per il Brand System, come è evidente analizzandone i contenuti, non intende minimamente entrare nel merito del risultato che ne conseguirà, quanto semmai della sua qualità iconica e comunicativa. La rappresentazione grafica dell’identità di realtà così complessa come l’Umbria deve evidentemente porsi in relazione da un lato con la sua percezione esterna, dall’altro con la sua condivisione interna. Le simbologie adottate per rappresentare la Marca di un territorio, letterali e/o grafiche, non sempre hanno attinenza con gli stemmi, di cui si dovrebbe considerare anche il grado di effettiva adozione ed utilizzo, indispensabili per generare quell’effetto-cascata che si auspica di generare. Tra l’altro nell’esperienza contemporanea si pone costantemente l’esigenza di mantenere alta la relazione tra il sentire degli utenti, esterni ed interni, e le tecniche espressive e rappresentative. Questo risultato può essere colto mediante restyling, mediante innovazione o mediante innovazione totale, a seconda delle circostanze: esempi di tutti questi casi possono essere proposti anche solo valutando l’evoluzione dei Brand delle Regioni italiane e straniere. Si auspica quindi – concludono dall’assessorato regionale – che tutti coloro che sono chiamati a ricoprire responsabilità pubbliche, ferma restando la assoluta libertà di valutazioni personali e particolari, possano approfondire gli aspetti fondamentali di un tema complesso, articolato e strategico, che è direttamente legato allo sviluppo economico e sociale del territorio.