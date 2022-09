Bartoccini-Fortinfissi Perugia: l’intesa con Tombolini Motor Company continua

Al Palabarton è stato realizzato uno shooting video-fotografico per lo sponsor che anche in questa stagione ha deciso di continuare a supportare il club nella sua quarta avventura nel Campionato di serie A1 femminile

Nell’ambito dei progetti di marketing volti ad aumentare il legame dei partner e sponsor della Bartoccini-Fortinfissi Perugia, è stato realizzato al Palabarton uno shooting video-fotografico per Tombolini Auto, sponsor che anche in questa stagione ha deciso di continuare a supportare il club nella sua quarta avventura nel Campionato di serie A1 Femminile, mettendo a disposizione per la comunicazione gran parte delle atlete.

In uno scenario inusuale per il settore auto, il taraflex di un palasport, Tombolini Auto ha proposto un nuovo modello di Renault Megane 100% elettrica, accostandolo, con ironia e semplicità, all’immagine di giovani donne sportive e vincenti, l’elite del volley femminile italiano.

L’attività ha permesso allo sponsor di mostrare e comunicare vicinanza alla squadra e al territorio di riferimento, altresì ha consentito alla Bartoccini Fortinfissi di consolidare la relazione con quei partner che credono fortemente nel progetto e usano sapientemente l’immagine sportiva della squadra nella loro comunicazione.

Sull’attività le parole di Luca Marani responsabile della sede di Perugia di Tombolini Auto: “Abbiamo voluto confermare anche in questa stagione la sponsorizzazione alla Bartoccini-Fortinfissi Perugia poiché teniamo molto al volley ed allo sport femminile in generale qui a Perugia, abbiamo avuto dei buoni riscontri sia sul territorio che tra i partner quindi ci è sembrato naturale continuare, e quindi abbiamo scelto di presentare la nuova Megane E-Tech che è al 100% elettrica in questo contesto insolito”.

Beatrice Gardini, una delle nuove giovani promesse a disposizione di coach Bertini, coglie l’occasione per fare il punto sulla preparazione: “Il lavoro sta procedendo bene, siamo alla terza settimana ed il lavoro si sta man mano intensificando, abbiamo alternato sessioni di nuoto alla sala pesi di mattina mentre il pomeriggio usualmente lo dedichiamo alla tecnica, stiamo rispondendo bene sia a livello fisico che a livello tecnico quindi credo che saremo pronti per le prossime amichevoli in programma”.

In conclusione le parole del responsabile marketing della Bartoccini-Fortinfissi Perugia, Federico Noia: “Abbiamo realizzato alcuni video e foto con le atlete ed i prodotti di Tombolini Auto che è al nostro fianco già dalla scorsa stagione, siamo voluti andare oltre quella che è la visibilità legata alle partite per dare un valore aggiunto a quei partner che con cui sono attive collaborazioni da più tempo, dando la possibilità di valorizzare la comunicazione e veicolare l’immagine della squadra con delle attività meno convenzionali. Cerchiamo di creare e fortificare le relazioni con i nostri partner cercando anche di creare sinergie tra di loro, con eventi e meeting organizzati ad hoc”.