Avvio stagione venatoria, Raspa (Federcaccia Perugia): mancata preapertura un boccone amaro

A dirlo è Paolo Raspa, presidente della sezione comunale di Perugia di Federcaccia.

“È doveroso per me e a nome di tutto il direttivo della sezione comunale di Perugia – ha proseguito Raspa – ringraziare tutti i cacciatori che continuando a dare fiducia alla nostra sezione rendono grande la nostra associazione, solo così infatti riusciamo a far sentire la nostra voce e a fare la nostra parte nei tavoli decisionali. La nostra è una grande famiglia di cui ogni associato è parte integrante e ci rende orgogliosi di essere dirigenti di questa straordinaria macchina. Una macchina complessa, che ha il compito di tutelare gli interessi di tutti i cacciatori ma lo facciamo con orgoglio, con impegno e a titolo completamente gratuito e volontario”.

“Cerchiamo di migliorarci sempre di più – ha proseguito il presidente di Federcaccia sezione comunale di Perugia –, fornendo il massimo dei servizi a tutti i cacciatori, come quello della redazione delle denunce delle armi e della relativa presentazione in questura, della gestione delle pratiche per il rinnovo e rilascio degli appostamenti, della redazione di eventuali ricorsi a sanzioni amministrative, del supporto legale in prima istanza, della messa a disposizione di un ufficiale sanitario per la visita necessaria al rinnovo o rilascio dei porti d’arma. Abbiamo un ufficio aperto tutti i giorni dell’anno in grado di assistere il cacciatore per ogni sua esigenza”.

“Ma le nostre attività non finiscono qui – ha aggiunto Raspa –, il nostro impegno è anche sul campo, con tanti nostri volontari che si impegnano gratuitamente nella gestione delle zone di ripopolamento e cattura e con un ingente ripopolamento in tutto il comune di Perugia e comuni limitrofi. Anche nel 2021, infatti, nonostante l’emergenza sanitaria, siamo riusciti a immettere nel territorio oltre 360 fagiani e 40 lepri”. “Nell’augurarvi quindi una serena e proficua stagione venatoria – ha concluso il presidente Raspa rivolgendosi ai cacciatori associati – vi ringrazio ancora per la fiducia donataci ricordandovi che la Federcaccia è sempre la vostra famiglia”.