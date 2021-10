“Aprire un tavolo di confronto per monitorare la vertenza Vetrya e salvare posti di lavoro”

Interrogazione scritta alla Giunta di Paparelli, Meloni e Bori (Pd)

In relazione alla situazione della azienda Vetrya di Orvieto, i consiglieri regionali del Partito democratico Fabio Paparelli, Simona Meloni e Tommaso Bori hanno presentato una interrogazione scritta alla Giunta di Palazzo Donini per chiedere:

“quali iniziative sono state previste per tutelare i lavoratori che vedono messa in pericolo la loro occupazione. Se la Regione è stata messa a conoscenza della crisi aziendale e siano mai stati attivati tavoli di crisi in tal senso. Se è mai giunta la richiesta di tavoli regionali o nazionali da parte dell’azienda o delle parti sociali. Se, in particolare, l’assessore regionale alla Sviluppo Economico abbia valutato l’opportunità di un tavolo di confronto regionale tra le parti, tenuto conto che l’ordinamento regionale prima e quello nazionale poi, ovvero a partire dal 2019, hanno introdotto gli strumenti di allerta e di prevenzione della crisi, dando seguito alla raccomandazione 2014/135/UE, con l’obiettivo di una precoce rilevazione della crisi dell’impresa, in vista della tempestiva adozione delle misure idonee a superarla o regolarla”.

L’atto ispettivo domanda inoltre

“se la Giunta ha già avviato un percorso di verifica e stima di eventuali perdite derivanti da partecipazioni indirette a valere sul capitale dell’azienda in questione o sulle base delle garanzie accordate dal sistema finanziario regionale”.

Paparelli, Meloni e Bori evidenziano che

“il consiglio di amministrazione di Vetrya ha comunicato il 23 ottobre di aver approvato la convocazione dell’assemblea dei soci per lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, con cessazione delle attività, ad eccezione delle aree e direzioni da proseguire. Il CdA di Vetrya ha inoltre deliberato di approvare la prosecuzione delle attività finalizzate a verificare la sussistenza dei presupposti per l’accesso a procedura di concordato preventivo e ha fissato l’Assemblea straordinaria”.