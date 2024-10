‘Ancora insieme’: Un’idea per la vita onlus lancia la campagna di raccolta fondi

A Perugia, presentato il calendario 2025 per sostenere l’acquisto di poltrone omologate per pazienti oncologici da donare all’Ospedale di Foligno. Nei dodici mesi si racconta l’attività dell’associazione che festeggia i suoi 5 anni

‘Ancora insieme’ è il titolo e insieme l’esortazione che accompagna il lancio del calendario 2025 di Un’idea per la vita onlus, l’associazione presieduta da Laura Cartocci, che si occupa di promuovere la prevenzione in ambito di malattie oncologiche femminili, con sede a Perugia e operativa in tutto il territorio regionale.

La presentazione si è tenuta venerdì 25 ottobre al Barton Park Business Center di Perugia, alla presenza di Laura Cartocci, Antonella Giglietti, responsabile Oncologia area nord Usl Umbria 2 Foligno-Spoleto, Stefania Benedetti, caposala Day hospital dell’Oncologia di Foligno, e Paul Robb, designer del calendario e titolare di Salt & Pepper.

L’appuntamento è volto a lanciare una nuova raccolta fondi finalizzata all’acquisto di poltrone omologate per l’esecuzione di prelievi e per la somministrazione di chemioterapia ai pazienti del Dh Oncologico dell’Ospedale di Foligno. Nello specifico, l’utilizzo della poltrona elettrica omologata, oltre ad assicurare confort durante le ore di somministrazione dei farmaci chemioterapici, consentirà tale somministrazione in totale sicurezza, essendo predisposta all’esecuzione di manovre urgenti in caso di manifestazioni allergiche che possono sorgere in corso di infusione.

Il calendario 2025 vuole, dunque, essere un invito rivolto a tutti i sostenitori dell’associazione e a quanti vorranno unirsi in futuro per perseguire la mission della onlus ma è anche celebrativo: nei dodici mesi, infatti, vengono raccontate le attività che l’associazione ha portato avanti dalla sua nascita, nel 2019, a supporto delle pazienti oncologiche. Si va dagli incontri informativi con esperti e medici alla Banca della parrucca, con l’impegno a offrire consulenza e assistenza personalizzata gratuita per la scelta della parrucca adatta ad ogni singola esigenza, oltre a garantire manutenzione e igienizzazione della parrucca in comodato d’uso gratuito; e poi ancora, Insieme a te, con il cuore, iniziativa che consiste in donazioni di creme total body bio alle donne in cura per prevenire le possibili tossicità cutanee legate alle terapie chemioterapiche, il tutto grazie a Dermorevita, Iri Cosmetica Bio, Goretti e Astra; l’istituzione dello Spazio del cuore, un punto di incontro e di riferimento per quante necessitano di sostegno per affrontare un periodo delicato della loro vita, ma anche uno spazio di ritrovo, aggregazione e confronto aperto a tutte le donne, dove si alternano medici specialisti coinvolti a vario titolo nella gestione delle patologie oncologiche, oltre ad esperti e professionisti di altrettante discipline con l’obiettivo di organizzare attività di piacere, svago e informazione.

Dal calendario emerge anche che Un’idea per la vita onlus offra visite mediche specialistiche gratuite per la prevenzione delle malattie oncologiche femminili e organizzi eventi di raccolta fondi nel corso dell’anno come la Charity dinner, la Sfilata del cuore, la Partita del cuore e il Torneo del cuore; inoltre, la Onlus consegna riconoscimenti quali l’Oscar del cuore, che viene conferito ai mecenati e ai sostenitori dell’associazione, e il Passaporto del cuore, alle persone che si distinguono per il loro impegno nel diffondere la cultura della prevenzione e nell’aiutare i malati oncologici.