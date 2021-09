Amelia: il sottosegretario Centinaio in visita presso la tenuta Pizzogallo

Il Sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, sarà in Umbria giovedì 16 settembre. Prevista la visita a due aziende agricole/cantine di Amelia

Alle 16:30 sarà presso la Tenuta Pizzogallo, mentre alle 17:30 si sposterà all’Azienda Agricola Zanchi.

“Ringrazio il sottosegretario Centinaio per la sua presenza in Umbria – spiega il vicesegretario Lega Umbria, senatrice Valeria Alessandrini – una regione conosciuta in tutto il Paese e anche oltre i confini nazionali per la qualità dei suoi prodotti e per le sue eccellenze agroalimentari. Il comparto ha subito anch’esso le conseguenze della pandemia e c’è bisogno di dare nuovo impulso, ripartendo dal made in Italy”.