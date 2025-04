Aeroporto dell’Umbria, Filt Cgil e Uilt: “Sconcerto per i conti in rosso”

I due sindacati: “Come si è arrivati a questo disavanzo? Chi pagherà i debiti?”

“È un futuro triste quello che si prospetta per l’Aeroporto internazionale dell’Umbria”. Questo il commento delle organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uilt Umbria per voce dei due Segretari Generali Ciro Zeno e Cecchetti Stefano dopo avere appreso “in sede prefettizia”, nel corso cioè di un incontro che si è tenuto mercoledì 9 aprile nella Prefettura di Perugia, che “Sase, società di gestione dell’aeroporto umbro, chiuderà i conti in rosso”. “Dopo una gara sulla sicurezza interna da noi rigettata fin dal primo momento – proseguono i sindacati –, poiché guidati dalla forte prerogativa di tutelare tutte le maestranze, sia quelle a tempo indeterminato che quelle stagionali, in modo del tutto inusuale e in anteprima abbiamo appreso dei conti in rosso”. “Siamo stati colti dall’incredulità più totale – aggiungono da Filt Cgil e Uilt – e siamo fortemente preoccupati per le sorti del San Francesco d’Assisi e per tutti i lavoratori poiché è molto probabile, a questo punto, che Sase continui a far cassa sulla pelle dei lavoratori.

Un consiglio di amministrazione quasi dimissionario che sta producendo danni a non finire”. “Le domande che poniamo sono – si interrogano i sindacati: come è stato possibile passare da importanti utili a un disavanzo in così pochi mesi? C’è stata incapacità gestionale? E soprattutto, chi pagherà i conti in rosso, i debiti? Ancora una volta i lavoratori?”.

“Un disastro che noi abbiamo annunciato già da alcuni mesi – concludono i due sindacati – e che ci auguriamo oggi vedrà accesi e puntati i riflettori anche su questo delicato asset umbro anch’esso in crisi”.