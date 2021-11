A Terni l’assemblea regionale di Aned Umbria

Al centro la prevenzione delle malattie renali, la dialisi e i trapianti

Si parlerà di prevenzione delle malattie renali, ricerca, sicurezza in dialisi con la presenza costante di un medico, liste d’attesa per il trapianto nel corso dell’assemblea regionale di Aned Umbria che quest’anno sarà ospitata all’hotel Garden di Terni.

Appuntamento domenica 21 novembre, a partire dalle 9 e 30, con la presenza del presidente nazionale Aned, Giuseppe Vanacore.

Dopo la relazione del segretario regionale, Carlo Conforto, ci saranno gli interventi di pazienti e soci, di medici e autorità per parlare di prevenzione delle malattie renali, dialisi e trapianti.

“Gli emodializzati – sottolineano dall’associazione – sono i primi malati nella storia dell’umanità che, con l’ausilio di un macchinario, si sottraggono al limite oggettivo della vita biologica decretato dalla malattia. La gioia di sopravvivere alla condanna però non basta a restituire la pienezza dell’esistenza”.

In una regione che conta mille persone in dialisi, l’associazione Aned da anni è in campo per aiutare gli emodializzati a districarsi nel complicato mondo delle normative, dare informazioni sull’invalidità, sul lavoro, sulle agevolazioni fiscali, i trasporti, i trapianti.

I volontari si occupano anche di trovare soluzioni per chi ha bisogno di essere accompagnato a fare la dialisi.

Durante l’assemblea di domenica sarà eletto il nuovo comitato Aned Umbria.