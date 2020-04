A Ferentillo spazio ai bambini con “Creativart”. Iniziativa ideata dagli autori del Festival del Fantastico

La bellissima iniziativa si chiama “Creativart”, ideata da Doda Liguori e Pierfederico Runcini (creatore del Festival del fantastico e figlio dello studioso Prof. Romolo Runcini, che ha donato una biblioteca di 30.000 volumi al Comune di Ferentillo), dove tutti i bambini sono invitati a creare opere e lavoretti in generale che man mano vengono pubblicati. A fine Covid 19 ci sarà una mostra dedicata all’evento dove verranno esposti tutti i lavori dei bambini, in tale occasione ci sarà una “merenda” per tutti i bambini con momenti ricreativi. Hanno già confermato gratuitamente la loro presenza “Iogiocoovunque-Ludobus” portando, nel territorio, grandi e colorati giochi in legno realizzati interamente a mano con materiali di recupero e vernici ecologiche da Leonardo Ricci, artigiano umbro che ha voluto coniugare la sua passione per i viaggi e per la lavorazione del legno per proporre un’esperienza di divertimento e socializzazione innovativa, basata sul gioco libero e spontaneo.

“Il Festival del Fantastico” di Ferentillo è organizzato dall’Associazione Culturale Calibando e dalla Biblioteca Romolo Runcini col sostegno del Comune e la Proloco di Ferentillo, con il patrocinio della Regione Umbria, della Fondazione CARIT Terni, del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria e del Centro Interuniversitario per lo Studio del Romanticismo dell’Università di Bologna. L’obiettivo del Festival è quello di celebrare gli scritti, la ricerca e gli insegnamenti dell’esimio Professor Romolo Runcini, luminare negli Studi sul fantastico, e di affiancarsi alla neonata Biblioteca Romolo Runcini, che ha sede in Ferentillo in Via della Circonvallazione. Prendendosi carico amorevolmente dell’eredità culturale e libraria che il Prof. Runcini ha lasciato alla sua famiglia e ai suoi più stretti collaboratori, i membri dell’Associazione Culturale Calibando (fondata dallo stesso Runcini nel 2007) e della neonata Biblioteca Romolo Runcini, di concerto col Comune e la Pro- loco di Ferentillo, hanno progettato un Festival del fantastico a cadenza annuale, da realizzarsi nel mese di Settembre (a ricordare il mese dell’anno in cui l’amato Runcini è deceduto), in cui saranno coinvolti amici e colleghi di sempre, studiosi di fama nazionale e internazionale, scrittori, artisti, studenti e appassionati del tema al quale il Professore ha dedicato tutta la sua vita: il fantastico in tutte le sue forme.

Luca Fiorucci