A Deruta ha preso il via l’undicesima Festa del cacciatore

Federcaccia Umbria: evento importante per tutto il mondo venatorio. In scena fino a domenica 8 e poi dal 10 al 12 settembre con tante attività

Ha preso il via a Deruta, martedì 3 settembre, l’undicesima Festa del Cacciatore in scena fino a domenica 8 e poi da martedì 10 a giovedì 12 settembre. L’evento è organizzato dalla sezione comunale di Deruta della Federazione italiana della caccia in collaborazione con la sezione provinciale di Perugia.

“Questo è un evento importante per tutto il mondo venatorio – commentano da Federcaccia Umbria – perché consente di far apprezzare la qualità della selvaggina e di far conoscere l’attività dei cacciatori a un ampio pubblico, proponendo momento di socialità e convivialità”.

La manifestazione si svolge in Piazzale Togliatti e propone esibizioni di agility dog, falconeria, spettacoli di arte venatoria, attività sportive, intrattenimento e musica da ballo. Tutte le sere, sarà possibile degustare piatti della cucina tradizionale a base di cacciagione, la specialità sarà ‘quaglie del cacciatore in padella ripiene con barbozzo e pancetta’. Ci si potrà inoltre cimentare con il simulatore di tiro elettronico e partecipare alla tombola: in particolare, quella di domenica 8 settembre sarà dedicata ai bambini, mentre giovedì 12 ci sarà il tombolone finale.

La Festa del cacciatore ha ottenuto il marchio regionale 3 foglie, massimo riconoscimento per il rispetto dell’ambiente.