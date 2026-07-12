Zucchero conquista il Popolo di Umbria Jazz



L’ultimo weekend di Umbria Jazz inizia con il concerto andato sold out in due ore, quello di Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero. La sua voce particolare e profonda, è ormai da anni la colonna sonora di moltissime persone, con il suo blues e le ballate lente hanno fatto emozionare, sognare e ballare l’arena Santa Giuliana e le 7500 persone che hanno assistito allo show.

Un vero e proprio show, fatto di luci, video, ma anche di attimi intimi con vecchie canzoni, dove ha anche ricordato Peppino Di Capri, scomparso ieri e che con lui divideva il palco della Capannina nelle estati della riviera di Forte dei Marmi, con lui ha ricordato pure Fred Bongusto e Gino Paoli.

Altro momento emozionante, la voce e il video di Pavarotti che duetta con Zucchero nelle bellissime note del Miserere.

Adelmo ha anche avuto parole di elogio per il festival, dicendo che erano alcuni anni che si stavano cercando e che finalmente era riuscito a venire a cantare ad Umbria Jazz.

Con lui, una band internazionale di professionisti provenienti da tutto il mondo, che dal vivo fanno esplodere tutte le piazze europee e italiane con la loro prorompente energia e la voce del quasi 71enne Zucchero.

Luca Dottori