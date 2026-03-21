Zootecnia: dal mercato del latte alla sostenibilità e al futuro rurale

Mignini&Petrini protagonista ad Agriumbria 2026: incontri, divulgazione e innovazione per la zootecnia del futuro

Approccio One Health: il ruolo della nutrizione animale come primo anello della sicurezza alimentare e come fattore strategico per la qualità delle produzioni agroalimentari. Una sola salute, un solo benessere

Una presenza forte, con un grande stand dedicato e un ricco programma di incontri e approfondimenti: anche quest’anno Mignini&Petrini, storica realtà agroalimentare umbra e leader italiano nel settore mangimistico non integrato, sarà tra i protagonisti della 57ª edizione di Agriumbria, il Salone nazionale dell’agricoltura, della zootecnia e dell’alimentazione, in programma dal 27 al 29 marzo presso Umbria Fiere a Bastia Umbra.

La partecipazione alla fiera sarà l’occasione per presentare e condividere con allevatori, tecnici, professionisti del settore e pubblico la visione che guida il lavoro dell’azienda: “Una sola salute, un solo benessere”, un approccio innovativo integrato alla zootecnia che riconosce l’interdipendenza tra benessere animale, salute umana e tutela dell’ambiente.

Una visione che nasce dalla consapevolezza che nutrire il benessere di tutti è una responsabilità che richiede metodo scientifico, innovazione e confronto continuo tra le diverse realtà della filiera produttiva. In un contesto agricolo in rapido cambiamento, caratterizzato da nuove sfide economiche, ambientali e sociali, diventa sempre più necessario lavorare per lo sviluppo di una zootecnia capace di mettere al centro la conoscenza e la condivisione dei saperi.

Proprio con questo spirito Mignini&Petrini porterà ad Agriumbria un ciclo di incontri e momenti di approfondimento organizzati dalla Mignini&Petrini Academy, la struttura di formazione aziendale nata nel 2020 per promuovere e diffondere cultura tecnico-scientifica nel settore zootecnico. Gli appuntamenti saranno moderati da Alessandro Fantini, direttore della rivista specializzata Ruminantia, e vedranno la partecipazione di esperti, ricercatori, divulgatori e professionisti provenienti da diversi ambiti del mondo agricolo e agroalimentare.

Il calendario si aprirà venerdì 27 marzo nel pomeriggio con l’intervento dello stesso Alessandro Fantini dedicato a “Il mercato del latte bovino, tra rischio e opportunità”, un tema centrale per comprendere le dinamiche economiche che stanno attraversando la filiera lattiero-casearia.

Sabato 28 marzo la giornata si aprirà con un momento divulgativo che unisce agricoltura e cultura gastronomica: Giorgio Barchiesi, conosciuto dal grande pubblico come Giorgione, dialogherà sul tema “Perché l’origine fa la differenza: carne, latte e uova nel successo della Cucina Italiana”, introducendo uno dei suoi celebri show-cooking.

Nel pomeriggio spazio alla ricerca e all’informazione scientifica con gli interventi di Mondina Lunesu e Fabio Correddu del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, che affronteranno il tema “Zootecnia consapevole: perché la fiducia del consumatore passa dall’informazione”. A seguire, la professoressa Maria Grazia Cappai, docente di Nutrizione animale nello stesso Ateneo, parlerà di alimentazione degli animali da compagnia con l’incontro “Piccoli errori, grandi conseguenze: siamo così sicuri di nutrire correttamente i nostri cani e gatti?”.

La mattina di domenica 29 marzo sarà dedicata al rapporto tra agricoltura, cultura e sviluppo economico. La giornalista del Sole 24 Ore Manuela Soressi interverrà sul tema “La Cucina Italiana UNESCO, una opportunità per il sistema Paese e per il sistema agricolo che ne è alla base”. A chiudere il ciclo di incontri sarà Maurizio Arduin, divulgatore ed esperto nell’allevamento di animali da cortile, con un intervento dedicato a “Il futuro è rurale: sfide e opportunità per i giovani allevatori”.

Il filo conduttore di tutti gli appuntamenti sarà il ruolo della nutrizione animale come primo anello della sicurezza alimentare e come fattore strategico per la qualità delle produzioni agroalimentari. Il mangime rappresenta infatti il punto di partenza di una filiera complessa che deve garantire salubrità, sostenibilità e benessere lungo tutto il percorso produttivo.

In questo scenario la Mignini&Petrini Academy si è affermata negli anni come un vero ecosistema formativo, guidato da un autorevole comitato scientifico e costruito per favorire il dialogo tra impresa, università e allevatori. Accanto alla formazione interna dedicata a tecnici e collaboratori dell’azienda, l’Academy promuove incontri, seminari e corsi rivolti ad allevatori e concessionari, contribuendo alla diffusione di competenze aggiornate nelle principali filiere zootecniche: bovini da latte e da carne, ovini, caprini, bufale e avicoli.

Più che una semplice struttura di formazione, l’Academy rappresenta oggi uno spazio di crescita culturale e professionale che punta a orientare l’evoluzione del settore mangimistico verso un futuro fondato su rigore scientifico, responsabilità sociale e competitività delle filiere agroalimentari.

Con la sua partecipazione ad Agriumbria 2026, Mignini&Petrini conferma dunque il proprio impegno al fianco degli allevatori e del sistema agricolo italiano, rafforzando al tempo stesso il legame con il territorio umbro, dove l’azienda affonda le proprie radici e continua a investire per lo sviluppo di una zootecnia sempre più consapevole, innovativa e sostenibile.