Zaffini (FdI): “Dal Governo Meloni quasi 3 miliardi in tre anni per ‘Non autosufficienza’, all’Umbria oltre 55 milioni: ora siano spesi bene”

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato.

“Per l’Umbria sono stati assegnati 55,25 milioni di euro nel triennio 2025-2027, con un incremento di oltre 13,5 milioni rispetto ai 41,67 milioni della precedente programmazione. È un risultato significativo che testimonia l’impegno del Governo Meloni e la volontà di investire sul welfare, sulla domiciliarità, sull’assistenza alle persone non autosufficienti, sulla disabilità e sul sostegno ai caregiver familiari. La Legge 33 del 2023, della quale sono stato relatore in Commissione Sanità al Senato, ha rappresentato una svolta storica perché ha cambiato il modello di assistenza: non più interventi frammentati, ma presa in carico integrata della persona, Progetto di Vita, valutazione multidimensionale, rafforzamento dei Punti Unici di Accesso e servizi sempre più vicini alle famiglie. Oggi quella riforma entra nella fase dell’attuazione”.

“Adesso spetta alle Regioni – conclude Zaffini – utilizzare al meglio queste risorse. Tra queste, l’Umbria ha a disposizione fondi incrementali importanti che dovranno tradursi rapidamente in servizi efficienti, assistenza domiciliare, integrazione sociosanitaria e sostegno concreto alle famiglie. Le risorse ci sono, grazie al Governo Meloni; ora è fondamentale spenderle bene, senza ritardi e con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone più fragili. Questo sarà anche il parametro con cui valuteremo l’efficacia dell’azione dei territori”.