Welfare e diritti, si rafforza l’accordo Anci-sindacati per rispondere a istanze dei territori

Si lavora per strutturare incontri periodici in tutti i Comuni umbri. Incontro alla Sala dei Notari con Cgil, Cisl, Uil, Spi, Fnp e Uilp per mettere in pratica l’intesa

Con il momento di confronto pubblico che si è tenuto nella mattinata di mercoledì 27 maggio a Perugia, fa un passo avanti il protocollo d’intesa siglato a gennaio, tra Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) Umbria, organizzazioni sindacali regionali confederali Cgil, Cisl e Uil e dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil. Un accordo volto ad ampliare e strutturare la contrattazione sociale territoriale tra amministrazioni comunali umbre e sindacati, attraverso incontri periodici in cui discutere preventivamente atti di bilancio, piani sociali e principali scelte in materia, cercando così di soddisfare le istanze provenienti dai cittadini. L’evento, che si è svolto alla Sala dei Notari, è stato intitolato infatti ‘Dalla firma all’azione’. Ad aprire i lavori è stata la relazione sullo stato del welfare in Umbria, del professore Ugo Carlone, dell’Università degli studi di Perugia, il quale ha sostenuto che “il welfare non è un costo, ma un investimento”. Sono seguiti due panel di approfondimento dal titolo, rispettivamente, ‘Anziani e welfare territoriale’ e ‘Dare forza al protocollo’. Al primo sono intervenuti i segretari generali Andrea Farinelli di Spi Cgil Umbria, Dario Bruschi di Fnp Cisl Umbria ed Elisa Leonardi di Uilp Uil Umbria, e Silvio Ranieri, segretario generale Anci Umbria. Nella seconda tavola rotonda a prendere la parola sono stati i segretari generali Rita Paggio di Cgil Umbria, Angelo Manzotti di Cisl Umbria e Maurizio Molinari di Uil Umbria, Federico Gori, presidente Anci Umbria, e il consigliere regionale Fabrizio Ricci.

“Abbiamo voluto fortemente questo accordo – ha spiegato la segretaria Cgil, Paggio – perché riteniamo che la contrattazione sociale, insieme alla contrattazione aziendale, sia lo strumento essenziale per praticare la democrazia e ridurre le disuguaglianze tra cittadini, lavoratori e pensionati. Le persone hanno bisogno di aver risposte sul territorio, sia in termini di qualità dei servizi sia in termini di coesione sociale, per questo l’accordo con Anci è fondamentale”. Paggio ha quindi spiegato il lavoro che si sta facendo in merito: “Noi sindacati già abbiamo contatti e incontri con molti Comuni, ma c’è bisogno che questi momenti di confronto diventino più strutturati e periodici, entrino nel merito delle questioni e si estendano e coinvolgano tutte le amministrazioni comunali. Il protocollo con Anci serve a questo: creare le condizioni per far sì che le amministrazioni comunali individuino in questo strumento l’opportunità, anche per loro, di migliorare la qualità delle risposte ai bisogni dei cittadini”.

“Oggi – ha aggiunto il segretario Spi Cgil, Farinelli – proviamo a dare sostanza al documento che abbiamo firmato sei mesi fa, provando a incidere nella vita delle persone trovando soluzioni nel territorio, consapevoli del fatto che i Comuni sono il primo presidio democratico. Con essi proviamo a costruire coesione sociale e comunità. Questo accordo ci mette al centro del confronto su alcuni temi cruciali come sanità, trasporti e difesa del reddito”.

“Il protocollo è importante – ha dichiarato quindi il segretario generale di Anci Umbria, Silvio Ranieri – perché stabilisce una metodologia di coinvolgimento e partecipazione. Cerchiamo di superare l’antagonismo tra Comuni e sindacati, collaborando reciprocamente per attuare politiche di carattere sociale e di nuovo welfare. I Comuni, avendo la governance territoriale, hanno necessità di un’interlocuzione seria, costante, fiduciosa e proficua e questa può essere fatta con i sindacati che conoscono bene esigenze e bisogni dei cittadini”.