Vivi l’Estate: Umbertide si anima con musica, famiglie, commercio e socialità

Nella serata di ieri, mercoledì 15 luglio, Umbertide ha vissuto una nuova serata all’insegna della convivialità con “Vivi l’Estate”, l’iniziativa organizzata dall’associazione dei commercianti APS Vivi Umbertide – Le Vie del Commercio, con il patrocinio del Comune di Umbertide, che ha anche contribuito all’organizzazione dell’evento.

Tra Via Garibaldi, Piazza Gramsci, il parcheggio antistante l’Emporio Casa in Via Cesare Battisti e il sottopassaggio della stazione che collega Via Garibaldi e Via Cesare Battisti, la città si è animata con musica dal vivo, punti di ristoro, artisti di strada, animazione dedicata ai bambini e alle famiglie e attività commerciali aperte, valorizzando il centro cittadino e le vie del commercio e offrendo un’importante occasione di incontro e aggregazione per residenti e visitatori.

A portare il saluto dell’Amministrazione comunale sono stati il sindaco Luca Carizia, il vicesindaco Annalisa Mierla e gli assessori Francesco Cenciarini e Lara Goracci, che hanno incontrato il presidente dell’associazione APS Vivi Umbertide – Le Vie del Commercio, Emiliano Bernardi, e gli altri componenti del consiglio direttivo, ringraziandoli per l’impegno profuso nell’organizzazione di un’iniziativa capace di rendere ancora più viva e attrattiva la nostra città.