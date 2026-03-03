Vigne eroiche, in Valnerina è ripresa la produzione di ‘Pecorino’

Se ne è parlato in un convegno promosso dal GAL Valle Umbra e Sibillini che ha dato avvio al programma di comunicazione ‘Fare Rete per generare valore’

In Valnerina è ripresa la produzione di vino dal ‘Pecorino’, pregiato vitigno a bacca bianca storicamente coltivato nel Centro Italia. Questo grazie al recupero di alcune ‘vigne eroiche’ nell’ambito del programma ministeriale Vi.Va., che promuove la sostenibilità del comparto vitivinicolo italiano, e all’impegno di alcuni produttori vitivinicoli locali che hanno creduto in questa possibilità. Dopo la fase sperimentale infatti si è avuta una prima produzione di vino ‘Pecorino’, piccola nelle quantità, ma di grande qualità, e questo importante risultato è stato presentato durante il convegno ‘Viticoltura eroica in Valnerina: sfide climatiche e nuove opportunità per il territorio’, organizzato dal Gal Valle Umbra e Sibillini, durante l’ultimo weekend della 62esima edizione di Nero Norcia. Un momento di confronto tra istituzioni, mondo scientifico, operatori e produttori per ragionare intorno al ruolo strategico della viticoltura per lo sviluppo di quest’area, prima tappa del percorso di comunicazione territoriale continuativo per il 2026, denominato ‘Fare Rete per generare valore’, promosso dal Gal insieme alle amministrazioni comunali del territorio e all’Università degli Studi di Perugia. Alla tavola rotonda, moderata da David Fongoli, direttore del Gal Valle Umbra e Sibillini, dopo i saluti del sindaco di Norcia Giuliano Boccanera, hanno partecipato il presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini Pietro Bellini, l’europarlamentare Camilla Laureti, l’agronomo Andrea Sisti, l’antropologo Luciano Giacchè, Alberto Palliotti, professore Ordinario DSA3, e, in collegamento web, Alin Vierim, referente nazionale del Cervim (Centro di ricerca e valorizzazione della Viticoltura di Montagna).

“Una giornata importante – ha commentato il presidente Bellini – in cui parliamo a tutto tondo del tema della viticoltura eroica ma soprattutto di un ritorno al passato, come risposta ai cambiamenti climatici. Lo statuto del 1500 del Comune di Norcia già parlava della coltivazione di ‘Pecurino’. È un’attività che si è realizzata grazie all’impegno di alcune aziende che hanno creduto in questo progetto, iniziamo questo percorso interessante, ancora difficile ma che va a implementare le produzioni già certificate e non solo di cui il ricco paniere della Valnerina dispone. Inserire anche un vino all’interno di questo scenario è straordinario e interessante. Quello di oggi è un turismo nuovo, lento a cui piace accarezzare, toccare, gustare, dobbiamo fare qualcosa per mettere insieme più elementi che caratterizzano questi territori”. “Trattiamo un tema all’avanguardia – ha aggiunto il direttore Fongoli –, una risposta ai cambiamenti climatici ma anche un segno di vitalità di questi territori che devono fare delle limitazioni ambientali un volano economico. Oggi siamo qui a raccontare, attraverso il tema della viticoltura eroica, un lavoro che portiamo avanti da tempo. Iniziamo con questo evento un percorso in cui cercheremo di stimolare gli imprenditori agricoli per far sì che si raggiunga un risultato concreto ovvero un sviluppo del territorio e dell’economia locale”.

Parlando del progetto Vi.Va. Andrea Sisti ha sottolineato come sia stato