Viabilità, SR 79 Bis Orvietana Senso unico alternato a tratti saltuari per lavori

Con apposita ordinanza il Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia informa che, lungo la SR 79 Bis Orvietana, dal km 25+000 al km 46+000 (a tratti saltuari), è istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico per consentire lavori di ripristino delle condizioni di integrità strutturale e di sicurezza dei manufatti, con l’adeguamento normativo delle barriere di sicurezza.
Il provvedimento è in vigore dalle ore 7 alle 19 nei giorni lavorativi, a partire da oggi fino al 15 marzo, e comunque fino al termine delle operazioni.