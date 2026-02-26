Viabilità: senso unico alternato sulla SP 340 di Spina e sulla SP 377 di Deruta

Provvedimento in vigore fino al 14 marzo

(Cittadino e Provincia) – Deruta , 26 febbraio 2026 – Modifiche alla circolazione nei territori dei Comuni di Deruta e Marsciano per lavori di ripristino dei piani viabili bitumati a tratti saltuari. A renderlo noto è il Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia che, con apposita ordinanza, ha disposto l’istituzione del senso unico alternato, regolato da semaforo o da movieri a seconda delle esigenze lavorative, lungo la SP 340 di Spina (1° tratto dal km 10+000 al km 12+000) e sulla SP 377 di Deruta (1° tratto dal km 0+000 al km 1+300).

La disposizione è in vigore dalle ore 7.00 alle 19.00 nei giorni lavorativi, dal 26 febbraio al 14 marzo, e comunque fino al termine delle operazioni.