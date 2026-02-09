Viabilità: interruzione traffico il 10 febbraio lungo la S.P. 308 Città della Pieve

Per rimozione mezzo pesante lungo il Canale Chianetta

(Cittadino e Provincia) – Città della Pieve, 9 febbraio ’26 – Con una ordinanza la Provincia di Perugia ha disposto l’interruzione temporanea al traffico lungo la Sp 308 Città della Pieve 3° dal Km. 0 + 000 al Km. 5 + 400 dalle ore 8,00 alle ore 15,00 di domani 10 febbraio 2026 e comunque fino al termine delle operazioni.

La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di rimozione del semirimorchio lungo il canale Chianetta, dopo l’incidente avvenuto nei giorni scorsi.