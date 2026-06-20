Vertenza Sangraf, Comune di Narni e Regione Umbria: vicinanza ai lavoratori e impegno per la tutela dell’occupazione

Perugia, 18 giugno 2026 – Il Comune di Narni e la Regione Umbria esprimono la propria vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori della Sangraf e alle loro famiglie, che da troppo tempo vivono una situazione di incertezza e preoccupazione legata al futuro dell’azienda e alla continuità occupazionale.

“Dietro questa vicenda non ci sono soltanto numeri, bilanci o procedure aziendali – dichiarano il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli, e l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco De Rebotti – ma persone, famiglie, storie di lavoro e di sacrificio che meritano rispetto. Quando vengono meno le certezze sugli stipendi, sui contributi e sul futuro occupazionale, si determina una condizione di forte disagio sociale che coinvolge l’intera comunità”.

Comune e Regione sottolineano come la Sangraf rappresenti una realtà produttiva significativa per il territorio e come il suo futuro non riguardi esclusivamente i lavoratori impiegati nello stabilimento, ma l’intero tessuto economico e sociale dell’area.

“Nessun territorio può permettersi di perdere il proprio patrimonio produttivo e professionale nell’indifferenza generale – proseguono Lucarelli e De Rebotti –. Per questo chiediamo all’azienda di fornire in tempi rapidi risposte chiare, concrete e verificabili sulle questioni sollevate dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali. La trasparenza e il confronto rappresentano condizioni indispensabili per ricostruire un clima di fiducia e individuare soluzioni credibili per il futuro”.

Il Comune di Narni e la Regione Umbria rivolgono inoltre un appello al Ministero delle Imprese e del Made in Italy affinché continui a seguire con la massima attenzione la vertenza, attivando ogni strumento utile ad aprire un confronto serio sul futuro del sito produttivo e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali.

“Le istituzioni continueranno a fare la propria parte – concludono il sindaco Lucarelli e l’assessore De Rebotti –. Come avvenuto in questi mesi, saremo al fianco dei lavoratori, sosterremo ogni iniziativa utile a favorire la ricerca di soluzioni e manterremo alta l’attenzione su una vicenda che riguarda il futuro di molte famiglie e dell’intera comunità. Questo è il tempo della responsabilità: ognuno deve assumersi il proprio ruolo e fornire risposte concrete a chi chiede rispetto, lavoro e prospettive per il futuro”.