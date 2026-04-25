Martedì 28 aprile nella sala del Consiglio della Provincia di Perugia, Anci, Arpa e Comune di Perugia insieme per parlare di tecnologie, dati e tutela della salute dei cittadini

Perugia, 25 aprile 2026 – Prendere in esame strumenti, tecnologie e modelli organizzativi per costruire una rete regionale omogenea di monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico: è l’obiettivo dell’iniziativa “Verso una rete regionale per il monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico”, in programma martedì 28 aprile alle 15.30 nella sala del Consiglio della Provincia di Perugia. Promosso da Anci Umbria, Arpa Umbria e Comune di Perugia, l’incontro riunirà istituzioni e tecnici per delineare un sistema coordinato di controllo sul territorio. A moderare i lavori sarà Giovanni Rubini, coordinatore della Consulta sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici di Anci Umbria.

L’incontro sarà aperto da Federico Gori, presidente di Anci Umbria, seguito dagli interventi di Alfonso Morelli, direttore generale di Arpa Umbria, e degli assessori del Comune di Perugia: David Grohmann (ambiente e transizione ecologica) e Andrea Stafisso (smart city, innovazione tecnologica e transizione digitale). In particolare, Grohmann presenterà “L’esperienza del sistema di monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici: presentazione della rete di monitoraggio del Comune di Perugia”, illustrando risultati, metodologie e potenzialità del modello già attivo sul territorio comunale. Stafisso, invece, parlerà di “Innovazione tecnologica e tutela”.

A seguire, spazio agli approfondimenti tecnici dedicati alle nuove tecnologie applicate al controllo dell’esposizione ai campi elettromagnetici. Michele Rago, cofounfer ed amministratore Wondertech, parlerà di “IoT e protezione ambientale: il sistema Wavecontrol per il monitoraggio dell’esposizione umana. L’innovazione tecnologica dei sensori e la gestione dei dati in tempo reale”, con un focus sulle opportunità offerte dai sistemi intelligenti di rilevazione. Chiuderà la sessione Stefano Ortica, servizio agenti fisici regionali, con la presentazione delle attività di controllo e monitoraggio condotte da Arpa Umbria a livello regionale, con l’illustrazione dei risultati raccolti nell’ambito del monitoraggio dei campi elettromagnetici.

L’obiettivo principale della rete regionale sarà quello di rilevare in modo costante i livelli di esposizione tutelando la salute dei cittadini garantire un’informazione chiara e accessibile.