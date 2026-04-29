Verna, gli studenti visitano il Comune e la biblioteca

Gli alunni della “Anna Frank” a colloquio con il Sindaco

A pochi giorni dalla riapertura e riconsegna alla cittadinanza della scuola di Verna, accolta con grande entusiasmo dagli alunni tornati finalmente a vivere i nuovi spazi, questa mattina (mercoledì 29 aprile) le classi prima e quinta della primaria “Anna Frank”, accompagnate dalle loro insegnanti, sono state protagoniste di un’importante uscita didattica tra Municipio e biblioteca comunale.

La scuola, che dal 1° settembre 2022 adotta il modello “Senza Zaino” fondato su responsabilità, ospitalità e comunità, ha inserito l’iniziativa nei percorsi di educazione civica legati alla Costituzione, rafforzando il legame tra studenti, famiglie, territorio e istituzioni.

Il Sindaco Luca Carizia e il Presidente del Consiglio Comunale Giovanna Monni, hanno guidato gli alunni della classe quinta alla scoperta del funzionamento dell’Ente, dialogando con loro in modo diretto e stimolante, mostrandogli le sale più antiche del Palazzo di Piazza Matteotti. Un confronto vivo, tra domande, curiosità e riflessioni, che ha toccato temi istituzionali e aspetti della quotidianità.

Il Sindaco Carizia ha voluto coinvolgere direttamente i ragazzi, chiedendo loro impressioni e sensazioni sulla nuova scuola: gli alunni hanno risposto con grande entusiasmo e sincero apprezzamento, confermando quanto sia stato positivo il ritorno nei nuovi spazi.

La classe prima ha invece svolto un’attività di lettura ad alta voce presso la biblioteca comunale in Piazza Carlo Marx, nell’ambito del progetto del Secondo Circolo “Giuseppe Di Vittorio”, inserito nella Rete Umbra – Lettura ad Alta Voce, per avvicinare sempre di più i bambini al piacere della lettura.

Un’esperienza che conferma il valore della collaborazione tra scuola e Amministrazione comunale, nel segno di una comunità unita e attenta alla crescita dei più giovani.