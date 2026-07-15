‘Valorizzare l’Umbria, a Todi l’iniziativa di Fratelli d’Italia con Mogol e Gianluca Caramanna

L’appuntamento giovedì 16 luglio alle 16 al Teatro Nido dell’Aquila

Fratelli d’Italia Umbria ha organizzato ‘Valorizzare l’Umbria – Valorizzare l’Italia’, l’iniziativa dedicata al turismo, alla cultura e allo sviluppo dei territori in programma giovedì 16 luglio, alle 17, al Teatro Nido dell’Aquila di Todi.

“L’evento – anticipano da Fratelli d’Italia – rappresenterà un’importante occasione di confronto sulle prospettive del turismo umbro e sulle strategie di valorizzazione delle eccellenze del territorio, attraverso il contributo di istituzioni, amministratori, operatori economici e rappresentanti delle principali realtà del settore”.

Ad aprire i lavori saranno il sindaco di Todi Antonino Ruggiano, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Umbria e sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, l’eurodeputato Marco Squarta e il senatore Franco Zaffini.

Tra gli ospiti principali della giornata interverranno Mogol, tra i più autorevoli autori della musica italiana, e Gianluca Caramanna, responsabile nazionale del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia e consigliere del Ministro del Turismo, che concluderà i lavori.

Il programma prevede tre tavoli di approfondimento dedicati alla valorizzazione dei territori, alla filiera agroalimentare e al turismo del futuro, con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni di categoria, amministratori locali e operatori del comparto.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di confronto promosso da Fratelli d’Italia per costruire proposte concrete a sostegno della crescita del turismo e della valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale ed enogastronomico dell’Umbria.