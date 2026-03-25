Valfabbrica: al via “Mente e Cuore” un presidio per il benessere degli anziani

Cooperativa ASAD e Fondazione Perugia lanciano i laboratori di stimolazione cognitiva e sociale contro l’isolamento e il decadimento. Al fianco dell’iniziativa anche il Comune e l’associazione Elisir di Lunga Vita di Casacastalda

Prende il via a Valfabbrica “Mente e Cuore – Laboratorio cognitivo e relazionale per persone anziane”, un progetto promosso dalla Cooperativa ASAD e finanziato dalla Fondazione Perugia. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza del crescente invecchiamento della popolazione, fenomeno particolarmente evidente nel territorio locale, e risponde alla necessità di intervenire in modo concreto per contrastare il decadimento cognitivo e la conseguente perdita di autonomia dei cittadini più fragili.

Il cuore del progetto prevede la realizzazione di laboratori specifici di stimolazione cognitiva e multisensoriale, rivolti a persone anziane con decadimento di grado lieve o moderato. Le attività, che mirano a mantenere attive le funzioni residue e la socialità, sono realizzate in stretta collaborazione con il Comune di Valfabbrica e l’associazione Elisir di Lunga Vita di Casacastalda, partner fondamentali che garantiscono il supporto operativo e la messa a disposizione degli spazi necessari.



Siamo a Valfabbrica per dare spazio agli anziani e alla loro fragilità. Abbiamo scelto il nome ‘Mente e Cuore’ perché queste attività non solo allenano le funzioni cognitive, ma accrescono il benessere emotivo e nutrono l’animo. Intervenire qui è prioritario: il 30,47% della popolazione è over 65, un dato superiore alla media nazionale e regionale che ci spinge a prevenire con forza l’insorgenza di patologie. Oltre all’aspetto clinico, crediamo moltissimo nel valore sociale di questo percorso: i laboratori sono luoghi di incontro fondamentali per combattere l’isolamento, una vera piaga per la terza età

spiega la Presidente della Cooperativa Asad Liana Cicchi



Quando sono stato contattato dalla Presidente Cicchi e dai suoi collaboratori, abbiamo aderito immediatamente come partner

– spiega il Sindaco di Valfabbrica Enrico Bacoccoli –

Lavorare sul territorio con le persone anziane è per noi fondamentale, perché rappresentano una parte della comunità dotata di una delicatezza profonda. Questo progetto parla di relazione e di vicinanza: agire sulla mente e sul cuore significa dare valore alla vita dei nostri concittadini più fragili. Grazie al contributo della Fondazione Perugia, potremo finalmente avviare un’attività che mette al centro il dialogo e il benessere dei nostri anziani



“Il progetto ‘Mente e Cuore’ è un vero e proprio presidio fondamentale per il territorio di Valfabbrica, unendo competenze professionali e sensibilità umana cerca di migliorare la qualità della vita degli anziani e delle loro famiglie.

Martina Braganti