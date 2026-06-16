Valfabbrica: 22enne sorpreso con quasi 220 grammi di droga, arrestato 

I Carabinieri della Stazione di Valfabbrica, con l’ausilio dei militari della Compagnia di Assisi (PG), hanno arrestato, in flagranza di reato, un 22enne italiano ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività, che si colloca nell’ambito di un’intensificazione dei controlli volti a contrastare il fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ha avuto inizio a seguito di un controllo del giovane, fermato a piedi all’interno di un’area di servizio dopo che aveva precedentemente prelevato da un punto defilato un piccolo involucro di cellophane, successivamente rivelatosi contenere una quantità di cocaina pari a circa 2 g ed hashish pari a 15 g.

L’operato dei Carabinieri è proseguito con una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione situata nel comune di Perugia. L’accurata ricerca condotta dai militari ha portato al ritrovamento e sequestro di un quantitativo più significativo di droga: 21 g di cocaina, 163 g di hashish, 8,5 g di ketamina, 9 g di cristalli di mdma e 6 pasticche di ecstasy.

Inoltre, sono stati sequestrati ulteriori 7000 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, somma ritenuta verosimilmente costituire il provento dell’illecita attività di spaccio, nonché tutto il materiale necessario per taglio e confezionamento delle dosi, confermando l’ipotesi di una ben organizzata attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, il 22enne, in ragione di tali gravi elementi probatori a suo carico, è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto temporaneamente presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia di Assisi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In sede di celebrazione del conseguente rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Perugia, nel convalidare il provvedimento restrittivo, ha disposto nei confronti del giovane la misura cautelare degli arresti domiciliari.