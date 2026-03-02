Usl Umbria 1, un nuovo ecografo per Branca

L’acquisto dell’apparecchiatura è stato possibile grazie all’impegno dell’associazione Aelc, sostenuta dal Comune di Gubbio e da numerosi cittadini

Un ecografo Sonoscape P25 Elite, del valore di 28.350 euro, è stato donato dall’Aelc (Associazione eugubina per la lotta contro il cancro) ai servizi di Senologia ed Endocrinologia dell’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino. Si tratta dell’ennesimo contributo significativo dell’associazione, da anni impegnata nel sostenere il presidio ospedaliero con attrezzature e iniziative a favore dei pazienti.

La cerimonia di consegna del macchinario, che ne sostituirà uno obsoleto, si è svolta lunedì 2 marzo, presso l’Auditorium dell’ospedale di Branca, con gli interventi di Emanuele Ciotti, direttore generale Usl Umbria 1, Teresa Tedesco, direttrice sanitaria dell’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino, Benvenuto Procacci, presidente Aelc, Vittorio Fiorucci, sindaco di Gubbio, e Giorgio Locchi, assessore di Gualdo Tadino. Tra i presenti: Paola Tomassoli, direttrice del distretto Alto Chiascio, Giuseppina Zangarelli, responsabile del reparto di Senologia di Branca, Cecilia Marino, responsabile del reparto di Diabetologia ed Endocrinoligia, Enzo Passeri, responsabile del servizio aziendale di Endocrinochirurgia, Giampiero Fugnanesi, sindaco di Sigillo, Andrea Capponi, sindaco di Costacciaro.

“L’ecografo che ci è stato donato – ha spiegato Teresa Tedesco – è utilizzabile anche in ambito endocrinologico in particolare per ecografie ed agoaspirati della tiroide in collaborazione con il servizio di endocrinochirurgia per la presa in carico dei pazienti con noduli e tumori che necessitano di interventi chirurgici. Rappresenta un investimento strategico per il potenziamento delle attività di prevenzione e diagnosi precoce nel territorio. La strumentazione, ubicata presso il servizio di Senologia, sarà a disposizione anche per ulteriori ambiti clinici correlati. Ringrazio l’associazione Aelc per questa ennesima donazione, simbolo del sostegno che la comunità dà al nostro ospedale”.

L’acquisto dell’ecografo è stato possibile grazie all’impegno di Aelc, sostenuta dal Comune di Gubbio e da numerosi cittadini che hanno contribuito alla raccolta fondi.

Come presidente dell’associazione

– ha dichiarato Benvenuto Procacci –

che ho il piacere di rappresentare posso dire che è sempre una grande emozione quando si riesce a donare una strumentazione per la diagnostica all’ospedale che sicuramente sarà d’aiuto ai molti pazienti. Devo anche dire che quando c’è fattiva collaborazione tra associazioni e ente pubblico si riescono a raggiungere questi risultati nell’interesse dei malati che è il primo obiettivo dell’associazione. Un grazie va a tutti colori che si sono adoperati con eventi e donazioni per la raccolta fondi

Nel corso della cerimonia, Procacci ha ricordato anche il sostegno di Aelc all’ambulatorio degli Accessi Vascolari: infatti, l’ambulatorio di recente apertura usufruisce dell’ecografo portatile, donato dall’associazione eugubina alle Cure Palliative in memoria di un paziente, indispensabile per l’attivazione del servizio e per interventi domiciliari in situazioni complesse.

Riteniamo che sia fondamentale

– ha affermato infine Emanuele Ciotti –

la condivisione degli strumenti, perché sempre di più è importante avere un uso efficiente delle nostre risorse, quindi condividere anche gli strumenti tra le varie strutture aziendali. In quest’ottica stiamo portando avanti, come Usl Umbria 1, un progetto che prevede la verifica di come vengono utilizzati i nostri ecografi e anche di una loro possibile condivisione. Il tutto per un’ottimizzazione dell’uso delle risorse e anche di una loro sostituzione quando necessario. Desidero esprimere la più sincera gratitudine ad Aelc per la donazione dell’ecografo. Si tratta di un gesto di grande valore, che rafforza in modo concreto la qualità delle prestazioni offerte ai nostri cittadini e testimonia, ancora una volta, la straordinaria sensibilità della comunità eugubina verso il proprio ospedale. L’associazione, da molti anni, sostiene con continuità e generosità le attività del presidio, contribuendo con numerose donazioni, spesso di rilevante entità, al miglioramento delle tecnologie e dei percorsi di cura. Questo nuovo contributo rappresenta un ulteriore tassello di un rapporto solido e virtuoso, fondato sulla collaborazione e sulla fiducia reciproca. A nome dell’Usl Umbria 1 e di tutti i professionisti che ogni giorno lavorano per garantire servizi sanitari di qualità, rivolgo un sentito ringraziamento all’associazione e a tutti i cittadini che la sostengono. Il loro impegno è un esempio prezioso di partecipazione attiva e di attenzione al bene comune

L’ecografo è dotato di monitor medicale ad alta risoluzione, di 2 sonde lineari avanzate a cristallo composito, complete di kit di biopsia dedicato e di stampante medicale. Ha numerosi pacchetti software dedicati per l’ambito senologico ed endocrinologico, di analisi quantitativa per la diagnosi accurata di noduli e lesioni superficiali, tecnologia avanzata per la rilevazione di flussi ematici a bassa velocità, utile per mappare la vascolarizzazione intra-nodulare e perilesionale e funzionalità di supporto per migliorare la visibilità dell’ago anche con angolazioni critiche per una biopsia più sicura e precisa.