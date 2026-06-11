Usl Umbria 1 rafforza l’endoscopia digestiva con tecnologie di ultima generazione 

In funzione sei nuove colonne endoscopiche ad alta definizione, integrate con sistemi di intelligenza artificiale

Perugia, 11 giugno 2026 – Prosegue il percorso di innovazione tecnologica dell’Usl Umbria 1, in accordo ed in collaborazione con la Regione Umbria. Sono entrate in funzione sei nuove colonne endoscopiche destinate ai servizi di Endoscopia Digestiva del Presidio ospedaliero di Gubbio-Gualdo Tadino e del Poliambulatorio di Piazzale Europa. L’investimento, previsto dalla delibera aziendale n. 502/2026, ammonta a oltre 2 milioni di euro.

Le nuove apparecchiature rappresentano una dotazione di ultima generazione, dotata di videoprocessori digitali in tecnologia 4K UHD e di sistemi avanzati per il miglioramento delle immagini. Le nuove funzionalità consentono una visualizzazione più dettagliata delle mucose e delle strutture vascolari, favorendo l’individuazione precoce di lesioni anche di piccole dimensioni e migliorando il supporto alle procedure diagnostiche e terapeutiche.

Tra gli elementi più innovativi figura l’integrazione di sistemi di intelligenza artificiale applicati all’endoscopia. Le piattaforme analizzano in tempo reale le immagini video e possono segnalare al medico la presenza di polipi o altre aree sospette, contribuendo a migliorare la qualità dell’esame e la standardizzazione dei percorsi diagnostici. Si tratta di strumenti di supporto che affiancano, senza sostituirla, la valutazione clinica dello specialista.

“Con la messa in funzione di queste nuove colonne endoscopiche – dichiara Emanuele Ciotti, direttore generale della Usl Umbria 1 – proseguiamo nel percorso di ammodernamento tecnologico dei nostri presidi e servizi territoriali. L’obiettivo è mettere i professionisti nelle condizioni di lavorare con strumenti sempre più performanti, sicuri e affidabili, a beneficio della qualità diagnostica, della presa in carico dei pazienti e della capacità di risposta del sistema sanitario pubblico”.

“L’introduzione di queste tecnologie rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di rafforzamento della rete regionale di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva. Disporre di sistemi così evoluti significa aumentare ulteriormente la qualità delle prestazioni, garantire maggiore appropriatezza diagnostica e offrire ai cittadini percorsi assistenziali sempre più efficaci e sicuri. È un investimento che contribuisce a rendere la rete regionale più omogenea, qualificata e capace di rispondere ai bisogni di salute della popolazione”, sottolinea Attilio Solinas, referente regionale della rete e responsabile territoriale del servizio di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva del Poliambulatorio di Piazzale Europa.

Accanto all’innovazione tecnologica, la Usl Umbria 1, in accordo con la Regione Umbria, continua a investire anche sul rafforzamento del personale. Il servizio di Gastroscopia di Piazzale Europa è stato potenziato con una nuova infermiera e un nuovo operatore socio-sanitario; al Presidio di Branca entrerà in servizio un nuovo medico specializzato, il dottor Vittorio Giuliano; mentre all’ospedale di Pantalla un altro infermiere. Un ampliamento delle risorse umane che consolida la capacità operativa dei servizi e sostiene la qualità dell’assistenza.