Il servizio a Panicale resta attivo nel fine settimana; introdotte nuove misure per la sicurezza dei medici a Magione e potenziata l’assistenza domiciliare nel territorio

In relazione alle dichiarazioni dei capogruppo di Fare Perugia – Forza Italia Augusto Peltristo e della Civica Piegaro Roberto Pinzo riportate da alcuni organi di stampa, riguardo alla presunta chiusura del servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) di Panicale nel Distretto del Trasimeno, la direzione dell’Usl Umbria 1 chiarisce che

“presso la suddetta sede l’attività sarà solo rimodulata nell’ambito del più ampio processo di riorganizzazione della sanità territoriale legato all’apertura della Casa della Comunità di Magione e alla prossima attivazione della Casa della Comunità di Tavernelle, situata nel comune di Panicale. A partire dalla prossima settimana, tale riorganizzazione prevede che a Panicale il servizio di Continuità Assistenziale sarà operativo il sabato e la domenica dalle ore 8 alle 20.

La revisione dell’assetto organizzativo, inoltre, risponde anche a esigenze di sicurezza dei medici impegnati nei turni notturni nella Casa della Comunità di Magione. In accordo con il sindacato di categoria, è stato stabilito che in suddetta fascia oraria il servizio venga sempre svolto da due professionisti e non solo da uno, come previsto inizialmente. Tale assetto organizzativo sarà monitorato affinché non subisca modifiche, sempre secondo gli accordi presi con il sindacato.

Parallelamente, la direzione di Distretto ha già individuato il sostituto del medico di medicina generale di Panicale, a seguito della cessazione dell’attività del precedente professionista. Servizio che sarà potenziato anche con l’imminente attivazione del numero unico 116117, che consentirà la semplificazione della presa in carico della Continuità Assistenziale.

Restano pienamente operative tutte le attività dell’Adi (Assistenza domiciliare integrata) e quelle ambulatoriali nelle sedi di Magione, Castiglione del Lago e Città della Pieve, assicurando una copertura completa dell’area del Trasimeno.

Nela prospettiva di proseguire nel percorso di miglioramento dei servizi correlato allo sviluppo della sanità territoriale e dell’integrazione clinico organizzativa tra tutti i setting e professionisti interessati, dalla prossima settimana a Tavernelle sarà attiva una cardiologa una volta a settimana, presente con la stessa modalità anche presso la Casa della Comunità di Magione. Il servizio sarà ulteriormente potenziato nei prossimi mesi con l’aumento delle ore di attività.

Infine, si ribadisce che non corrispondono al vero le dichiarazioni legate agli “ultimi giorni del 2025, e in particolare nella notte di Capodanno, nel territorio del Trasimeno la Guardia Medica risultava assente in tutte le postazioni, lasciando di fatto un intero comprensorio privo di assistenza”. Come già dichiarato a mezzo stampa, anche nella notte di Capodanno nel Distretto del Trasimeno l’assistenza è stata garantita attraverso un’integrazione tra gli ambiti assistenziali, che ha assicurato il contatto telefonico e le prestazioni ambulatoriali presso il Punto di Primo Intervento di Città della Pieve – dotato di medico e infermiere – e il sistema dell’emergenza-urgenza, in collaborazione con la Centrale Operativa 118. Il sistema 118 ha assicurato sul territorio tre postazioni H24 (Città della Pieve, Castiglione del Lago, Passignano), oltre al Pronto Soccorso dell’ospedale di Castiglione del Lago. Nel corso della notte, il Punto di Primo Intervento di Città della Pieve ha gestito solo 10 contatti telefonici e ha effettuato 1 visita ambulatoriale. Nella stessa notte si è registrata una sola uscita di ambulanza attivata dal 118.

Tutte le azioni intraprese dall’Usl Umbria 1 – in accordo con la Regione Umbria – sono orientate a rafforzare i servizi territoriali, migliorare la qualità dell’assistenza e garantire la massima tutela della salute dei cittadini umbri, attraverso una programmazione attenta, un’organizzazione più efficiente e una presenza sempre più capillare sul territorio.