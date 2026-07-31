Università di Perugia, al via le immatricolazioni

aperte le iscrizioni ai corsi di laurea per l’anno accademico 2026/2027. Confermato il semestre filtro per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria

Da lunedì 3 agosto prendono il via le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di laurea triennali, ai corsi di laurea magistrale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno accademico 2026/2027.

Mettere al centro le persone, promuovere la cura e costruire una comunità universitaria aperta e inclusiva è la visione del Magnifico Rettore, Massimiliano Marianelli che guida l’Università degli Studi di Perugia, un Ateneo che da oltre sette secoli coniuga formazione, ricerca e innovazione, offrendo a studentesse e studenti un ambiente nel quale sviluppare competenze, coltivare talenti e costruire il proprio futuro.

L’Università degli Studi di Perugia propone un’offerta formativa ampia e articolata, organizzata in cinque aree scientifico-disciplinari, con 100 corsi di studio attivati dai 14 Dipartimenti dell’Ateneo. Sono disponibili 45 corsi di laurea triennale, 9 corsi di laurea magistrale a ciclo unico e 46 corsi di laurea magistrale, ai quali si affiancano ulteriori percorsi di formazione e opportunità post-laurea. L’elenco completo dei corsi di studio, le informazioni sui percorsi formativi e le indicazioni per l’anno accademico 2026/2027 sono disponibili nel Manifesto Generale degli Studi e nella sezione Didattica sul sito www.unipg.it

L’Università degli Studi di Perugia è profondamente radicata e diffusa nel territorio attraverso le sedi di Perugia, Terni, Narni, Assisi, Foligno, realtà nelle quali università e comunità locali collaborano per costruire un’esperienza formativa attenta alle persone e ai contesti nei quali opera.

Accesso ai corsi e semestre filtro per l’area medica

La maggior parte dei corsi di laurea triennale e dei corsi di laurea magistrale e magistrali a ciclo unico dell’Ateneo è ad accesso libero, l’immatricolazione è pertanto consentita senza il superamento di prove selettive o concorsi di ammissione. Per i corsi ad accesso programmato sono stabilite specifiche procedure selettive e scadenze indicate nei rispettivi bandi.

Per i corsi dell’area medica è confermato il nuovo sistema di accesso attraverso il semestre filtro. Il percorso riguarda i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria e prevede un semestre a iscrizione libera articolato su tre insegnamenti di base: chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia. Per partecipare al semestre filtro sarà necessario effettuare l’iscrizione sul portale nazionale www.universitaly.it entro e non oltre le ore 18:00 di lunedì 3 agosto 2026 e successivamente sul portale dell’Università degli Studi di Perugia SOL – Segreterie On Line entro le ore 23:59 di giovedì 6 agosto 2026.

Servizi, agevolazioni e diritto allo studio

L’Università degli Studi di Perugia accompagna studentesse e studenti durante tutto il percorso universitario attraverso un sistema di servizi e agevolazioni finalizzato a sostenere il diritto allo studio e il benessere della comunità universitaria.

Sul fronte economico, grazie alla no tax area, studentesse e studenti con un ISEE universitario fino a 22.000 euro possono beneficiare dell’esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie. Sono inoltre previste ulteriori agevolazioni e riduzioni legate a condizioni reddituali, merito, disabilità, status di rifugiato e specifiche condizioni personali e familiari.

Attraverso l’Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU), studentesse e studenti possono accedere alle borse di studio regionali, ai servizi abitativi e alla ristorazione universitaria.

Completano il sistema di supporto alla comunità studentesca i servizi dedicati alla vita universitaria, tra cui le agevolazioni per il Trasporto Pubblico Locale (Pass TPL), le biblioteche e gli spazi per lo studio, l’assistenza sanitaria, il counseling psicologico, l’orientamento in itinere e il job placement.

L’Ateneo propone inoltre percorsi flessibili per chi, per motivi di lavoro, salute o altre esigenze personali, non può seguire il normale percorso di studi. È infatti possibile iscriversi con modalità part-time, con una durata del corso più lunga e contributi agevolati. Sono inoltre disponibili percorsi di formazione permanente e continua rivolti a professionisti interessati ad aggiornare, approfondire o acquisire nuove competenze, oltre a tre corsi di laurea professionalizzanti nei settori della chimica, dell’informatica e dell’ingegneria, progettati per favorire un rapido inserimento nel mondo del lavoro.

Dimensione internazionale

Studiare all’Università degli Studi di Perugia significa vivere un’esperienza formativa in un contesto sempre più internazionale, grazie a una rete consolidata di collaborazioni con università e istituzioni di tutto il mondo. Sono 48 i percorsi realizzati con università straniere per il rilascio di titoli congiunti o doppi titoli, mentre oltre 20 corsi di studio sono erogati anche o esclusivamente in lingua inglese. L’internazionalizzazione dell’Ateneo è sostenuta da oltre 200 accordi di collaborazione internazionale con istituzioni di circa 40 Paesi nei cinque continenti e da circa 530 accordi Erasmus+, che consentono la mobilità per studio e tirocinio. Nello scorso anno accademico sono state circa 1.040 le studentesse e gli studenti dell’Università degli Studi di Perugia coinvolti nella mobilità Erasmus+, di cui circa 820 per studio e 220 per tirocinio all’estero. L’Ateneo è inoltre membro dell’Alleanza europea ARTEMIS, finanziata dall’Unione europea, nata per sviluppare nuovi percorsi di internazionalizzazione e contribuire alla costruzione delle università europee del futuro.

Come immatricolarsi: procedure, scadenze e assistenza

La procedura di immatricolazione e iscrizione è interamente online, attraverso una procedura guidata disponibile sul portale dell’Ateneo, previa registrazione al servizio SOL – Segreterie On Line. Le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero saranno possibili fino al 20 ottobre 2026, mentre per i corsi di laurea magistrale ad accesso libero il termine ultimo è fissato al 1° marzo 2027.

Il 20 ottobre 2026 rappresenta inoltre il termine ultimo per il rinnovo dell’iscrizione agli anni successivi al primo. Per i corsi ad accesso programmato sono previste scadenze differenti, indicate nei rispettivi bandi.

Per accompagnare studentesse, studenti e future matricole nelle procedure di iscrizione, l’Ateneo mette a disposizione un servizio di assistenza online tramite ticket e punti informativi in presenza presso il Rettorato di Perugia e il Polo scientifico e didattico di Terni, attivi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 – con sospensione dal 10 al 14 agosto. Il 7 ottobre 2026 sarà inoltre organizzata una giornata di orientamento e accoglienza dedicata alle nuove matricole, per favorire l’ingresso nella Comunità universitaria.