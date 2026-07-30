Unistrapg, nota dell’ateneo sul contenzioso per gli stipendi delle addette alle pulizie

Perugia 30 luglio 2026 – In ordine allo stato di agitazione delle lavoratrici della ditta C p s E v o, appaltatrice del servizio di pulizie presso l’Università per Stranieri di Perugia, i vertici dell’ateneo rendono noto che il Consiglio d’Amministrazione svoltosi in data 29 luglio u.s., ha preso atto nello specifico del contenzioso in corso, sulla scorta delle istruttorie fornite dagli uffici competenti.

Due sono le ipotetiche direttici operative emerse nel corso della seduta del C.d.A: la prima prevede la prosecuzione del rapporto con la ditta C p s E v o, qualora l’ateneo ravvisi come recuperabili gli adempimenti contrattuali della stazione appaltatrice fino alla loro scadenza naturale, prevista nel settembre 2027. Tale opzione risulterà percorribile solo in conseguenza di concrete azioni della ditta, funzionali a ristabilire la conforme esecutività di quanto previsto nel contratto a suo tempo stipulato con l’ateneo.

Una seconda possibile evoluzione del rapporto tra l’appaltatore e l’Università sarà conseguente all’accertamento della non recuperabilità del corretto rapporto contrattuale. In questo caso potrà essere valutato dal Consiglio d’Amministrazione l’avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente per la sua cessazione.

Recepite tali prospettive, il Consiglio d’Amministrazione di Unistrapg ha dato mandato al rettore De Cesaris di valutare costantemente l’evolversi della situazione, con l’obiettivo primario di preservare la forza lavoro della C p s E v o e la sua stipendialità.