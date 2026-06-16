Unistrapg, Aperto il bando per il Master in Giornalismo Contemporaneo (MaGIC)

Iscrizioni entro il 17 settembre 2026 (ore 13 ) attraverso la piattaforma Esse3 dell’Ateneo

Perugia, 16 giugno 2026 – È stato pubblicato il bando di ammissione alla prima edizione del Master universitario di I livello in Giornalismo Contemporaneo (MaGIC) dell’Università per Stranieri di Perugia, che prenderà il via nell’anno accademico 2026-2027. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 13 del 17 settembre 2026 attraverso la piattaforma Esse3 dell’Ateneo.

Il percorso formativo nasce con l’obiettivo di accompagnare l’evoluzione della professione giornalistica in un contesto segnato dalle trasformazioni digitali, dall’intelligenza artificiale, dai cambiamenti geopolitici e dalle nuove sfide dell’informazione. Il Master punta a consolidare le competenze dei giornalisti professionisti, rafforzare la preparazione dei pubblicisti e formare figure capaci di interpretare criticamente l’impatto delle nuove tecnologie sul sistema dei media.

Il corso prevede un impegno complessivo di 1.500 ore, pari a 60 Crediti formativi universitari (CFU), e sarà erogato prevalentemente in modalità telematica sincrona attraverso la piattaforma Microsoft Teams, con alcune attività in presenza.

Il programma didattico si articola in otto moduli dedicati, tra gli altri temi, alle relazioni internazionali, al giornalismo nella transizione digitale, alle migrazioni, alla sostenibilità ambientale, alla comunicazione scientifica e culturale, all’intelligenza artificiale, all’uso dei dati e allo spazio pubblico europeo. Sono inoltre previsti un project work e una tesi finale.

L’avvio delle attività è fissato per il 15 ottobre 2026, mentre la conclusione del percorso è prevista il 30 giugno 2027.

Possono accedere al Master i laureati triennali o i possessori di laurea del vecchio ordinamento. I posti disponibili sono 80, mentre il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 25 iscritti. Le ammissioni saranno effettuate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

La quota di iscrizione è pari a 2.000 euro, suddivisa in tre rate. Il Master è diretto dal professor Matteo Gerli e si avvale di un comitato scientifico composto da docenti universitari ed esponenti del mondo del giornalismo e della comunicazione, tra cui il presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, Luca Benedetti, e la giornalista Donatella Miliani. Per informazioni contattare la dott.ssa Cinzia Camilloni all’indirizzo master@unistrapg.it

Link Bando

https://unistrapg.it/sites/default/files/attachments/260615-1-Bando-Master-MAGIC-2026.2027.pdf

Link Master

https://unistrapg.it/it/offerta-formativa/post-laurea/master/master-di-primo-livello-giornalismo-contemporaneo