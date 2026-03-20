Unicoop Etruria dona oltre 38mila euro alla Croce Rossa di Perugia

i fondi sosterranno le attività dei 19 comitati umbri della Croce Rossa per le famiglie in difficoltà

È stata organizzata stamani, presso la sede della Croce Rossa Italiana, la consegna simbolica di un buono spesa gigante della cifra di 38.780 euro in favore della Croce Rossa – Comitato di Perugia – da parte di Unicoop Etruria.

I buoni spesa, che si aggiungono ai panettoni consegnati prima di Natale, sono il risultato dell’iniziativa “Un dolce per te, uno in buono, uno in dono”, promosso da Coop nel mese di dicembre. Dal 18 al 24 dicembre 2025 per ogni pandoro o panettone a marchio Coop acquistati dai soci di Unicoop Etruria, la Cooperativa ne ha destinato uno, o il valore equivalente in buoni spesa, ad associazioni ed enti del territorio impegnati nel sostegno a persone in difficoltà.

La consegna del buono è avvenuta alla presenza de Vice Sindaco di Perugia Marco Pierini, del Presidente del Comitato di Perugia della Croce Rossa Italiana Antonio Piro, del Presidente del Comitato Regionale Umbria Croce Rossa Italiana Mirco Pallotti e della Presidente del Consiglio di Sorveglianza Unicoop Etruria Simonetta Radi.

Quella di oggi è una iniziativa preziosa, perché trasforma un gesto concreto di solidarietà in un sostegno reale per tante famiglie del nostro territorio. La donazione di Unicoop Etruria alla Croce Rossa racconta il valore di una comunità che sa tenere insieme cooperazione, volontariato e responsabilità sociale. È in questa alleanza tra soggetti diversi che si rafforza la coesione del territorio e si rende più vicina la risposta ai bisogni delle persone. Ogni volta che una comunità sceglie di prendersi cura di chi attraversa un momento più delicato, costruisce non solo un aiuto immediato, ma anche un’idea più giusta, più umana e più solidale del proprio futuro. Perugia guarda con grande apprezzamento a questo impegno, che valorizza il lavoro quotidiano della Croce Rossa e il legame di Unicoop Etruria con la nostra comunità

Marco Pierini, Vice Sindaco di Perugia

Una bellissima ed importante iniziativa di Unicoop Etruria alla quale abbiamo aderito in modo convinto come Croce Rossa Regionale individuando il Comitato di Perugia come capofila. Tale progetto ci ha permesso nel mese di dicembre e ci permetterà oggi, con la donazione dei buoni spesa, di dare un significativo contributo a tutti i 19 comitati territoriali di Croce Rossa dell’Umbria. Gli stessi, con la loro azione quotidiana nei territori, sono riusciti e riusciranno, ad incrementare il supporto alla sempre più crescente richiesta da parte di persone e famiglie in difficoltà. Uno straordinario esempio di come l’unione tra soggetti, seppure di natura diversa, possa essere uno strumento fondamentale per cercare di ridurre le situazioni di povertà

Mirco Pallotti, Presidente Comitato Regionale Umbria Croce Rossa Italiana

Questo momento simbolico conclude un progetto Coop nazionale che Unicoop Etruria ha riportato sui territori in cui è presente. A Perugia abbiamo scelto una grande organizzazione come la Croce Rossa che viene in aiuto dell’intera collettività. Una Cooperativa come la nostra nasce per mettere assieme le persone e migliorare la loro vita, e non solo dal punto di vista economico. Cerchiamo di ascoltare i bisogni delle comunità e di dare il nostro contributo per rispondere, assieme alle istituzioni e alle associazioni del territorio, alle emergenze sociali, come l’isolamento e la solitudine. Lo possiamo fare grazie ai nostri soci e alle persone che lavorano nei nostri supermercati. Entrare in un negozio Coop significa entrare in luogo di relazioni tra le persone e progetti come questo ne sono la testimonianza

Simonetta Radi, Presidente Consiglio di Sorveglianza Unicoop Etruria