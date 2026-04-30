Una rotatoria per ricordare Giosuè Paoletti: raccolte in poche ore più di 600 firme

Caritas Perugia, Croce Bianca, Pro Ponte, Pro Loco Balanzano e Vespa Club Perugia insieme per chiedere l’intitolazione del nascente anello stradale tra Via Piccolpasso e via Settevalli. Boom di sottoscrizioni online

La Caritas Diocesana Perugia – Città della Pieve, la Pro Ponte, la Croce Bianca Perugia, la Pro Loco di Balanzano e il Vespa Club Perugia si sono fatti promotori di una raccolta firme rivolta alla Prefettura di Perugia e al Comune di Perugia per l’intitolazione della rotatoria stradale, di recente realizzata nell’intersezione tra Via Piccolpasso e via Settevalli a Perugia, a nome dell’imprenditore perugino Giosuè Paoletti, scomparso nel maggio del 2024. L’obiettivo dei proponenti è quello di richiedere alle istituzioni competenti una ‘decisione straordinaria’, tale da consentire un’eccezione rispetto alla prassi burocratica, che comporta un’attesa di almeno dieci anni dalla morte del soggetto interessato all’intitolazione. I proponenti, pur nel rispetto delle normative vigenti, condividono che la vita condotta e le azioni messe in atto da Giosuè Paoletti, a favore della città di Perugia, siano talmente meritevoli da prendere in considerazione appunto un’eccezione.

DON MARCO BRIZIARELLI PRIMO FIRMATARIO – Venerdì 24 aprile presso la sede di Automigliorgas in via Tuzi a Perugia si sono dati appuntamenti i rappresentanti delle associazioni proponenti. Il primo firmatario è stato il Direttore della Caritas Diocesana di Perugia e Città della Pieve, Don Marco Briziarelli, molto legato alla figura di Giosuè Paoletti e alla sua famiglia. All’iniziativa hanno fatto registrare la loro presenza anche l’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Perugia, Francesco Zuccherini, la Presidente del Consiglio Comunale Elena Ranfa, il Presidente di Confcommercio Perugia Michele Biselli, gli imprenditori Antonello Palmerini e Fausto Barcaccia, anche presidenti rispettivamente di Pro Ponte e pro loco Balanzano, familiari e amici. Alla petizione hanno dato pieno appoggio anche i consiglieri regionali Andrea Romizi e Cristian Betti, già sindaci di Perugia e Corciano e il consigliere comunale di Perugia Paolo Befani.

CHI ERA GIOSUE’ PAOLETTI – Nato a Perugia nel 1952, Giosuè Paoletti nel corso di settanti e più di vita si è distinto non solo come imprenditore, titolare dell’azienda Automigliorgas e come valente padre di famiglia, ma ha espresso nei pensieri e nei gesti una grande passione per la propria città, con particolare riferimento al mantenimento del decoro urbano, al mondo associativo, alle comunità ecclesiastiche e in generale a tutte quelle persone che hanno manifestato la necessità di un aiuto concreto. Giosuè Paoletti ha collaborato a stretto contatto con le amministrazioni comunali, che si sono susseguite a Perugia e nella vicina Corciano, per fornire gratuitamente un contributo fondamentale per la cura del verde e frequenti attività di art bonus. In tutti quelle zone dove ha fatto impresa ha sempre dato segnali concreti di solidarietà, sostenendo diverse associazioni del territorio. Giosuè Paoletti è stato un uomo dal cuore grande e con uno spiccato senso di appartenenza verso la propria città, i propri concittadini, soprattutto quelli più bisognosi. Non solo atti di carità ma anche una presenza umana, fatta personalità e grande empatia. Per quanto fatto e per le numerose tracce lasciate della sua presenza in vita, Giosuè Paoletti merita di essere ricordato.

PERCHÉ LA ROTATORIA – L’opera urbana dedita allo snellimento del traffico veicolare nell’intersezione tra Via Piccolpasso e Via Settevalli a Perugia, rappresenta l’area simbolo della vita imprenditoriale di Giosuè Paoletti e della sua famiglia d’origine. Nel 1949, Paoletti Adriano (padre di Giosuè, di professione imprenditore agricolo) porta per primo il GPL a Perugia, rivoluzionando così la vita dei perugini di allora in quanto il GPL in bombole, tramite un semplice fornello serviva a cucinare, cosa che fino ad allora veniva fatta sul camino a legna o a carbonella; inoltre il GPL in bombole poteva servire ad illuminare e a riscaldare. Da lì la nascita dell’azienda Automigliorgas (1961), che ha trovato sede e sviluppo proprio nell’area di via Piccolpasso. Giosuè Paoletti ha iniziato a distanza di pochi anni a lavorare nell’azienda di famiglia, contribuendo ad accrescerne il volume imprenditoriale, tanto da portarla ai livelli odierni. Tutto è nato in quel territorio e oggi in quel territorio è giusto lasciare un ricordo tangibile di un uomo, padre, amico e imprenditore ‘illuminato’ da tanta generosità umana: Giosuè Paoletti.

COME FIRMARE – I cittadini che vorranno sostenere l’iniziativa potranno recarsi presso gli impianti di distribuzione carburanti gestiti dall’azienda Automigliorgas oppure facendo pervenire la propria adesione attraverso il seguente link: https://www.lavocedelterritorio.it/petizione-a-favore-di-giosue-paoletti/

SEDI AUTOMIGLIORGAS

PERUGIA – Via Tuzi (di fronte Motorizzazione Civile)

PERUGIA – Via Corcianese (accanto Concessionario Toy Motor)

BALANZANO – Via G. Benucci, 238 (zona industriale)

TAVERNE DI CORCIANO – Via Palmiro Togliatti

PONTE FELCINO – Via della Molinella (vicino Gesenu)

ELLERA DI CORCIANO – Via Nilde Iotti (vicino Quasar Village)