Un viaggio tra jazz, libertà e pura energia sonora a Bevagna con il concerto di Pasquale Mirra

Nell’ambito della festival multidisciplinare Sagrantino wine & performance organizzato dalla Strada del Sagrantino – Doppio appuntamento domenica 22 marzo, alle 16.30 e alle 18.30, al Museo civico Palazzo Lepri

Un’atmosfera jazz caratterizzerà il quarto degli otto eventi in programma per la rassegna Sagrantino wine & performance, organizzata dall’associazione Strada del Sagrantino domenica 22 marzo al Museo civico Palazzo Lepri di Bevagna. Doppio appuntamento, alle 16.30 e alle 18.30, con Pasquale Mirra per il concerto jazz ‘Moderatamente solo’, suite ‘dalla forma bidimensionale’ per vibrafono, percussioni e oggetti sonori: a fare da cornice la suggestiva Sala della Quadreria dove Mirra, come in un quadro cubista, proporrà composizioni dall’aspetto inconsueto che si alterneranno ad improvvisazioni strutturali e libere, in modo variabile e imprevedibile, come costituite da tanti frammenti e forme scollegate fra loro, ma che in realtà mostrano i diversi lati osservati da più punti di vista.

Un’esperienza sensoriale a tutto tondo, tra arte ed eccellenze locali, quella che si potrà vivere a Bevagna grazie all’abbinamento con i vini del territorio a cura della Strada del Sagrantino, che sarà possibile degustare prima e dopo il concerto.

Il costo dell’esperienza (concerto e degustazione) è di 15 euro per gli adulti e la prenotazione è obbligatoria (https://shorturl.at/aI14N). Per informazioni si può scrivere a info@stradadelsagrantino.it o telefonare al numero 0742.378490.

Il festival multidisciplinare, che spazia dal teatro al circo contemporaneo, dalla poesia fino alla musica sperimentale, fusion e jazz strumentale, animerà i luoghi della cultura lungo la Strada del Sagrantino fino a giugno 2026.

Il progetto ‘Sagrantino wine & performance lungo la Strada del Sagrantino’ è realizzato con il sostegno dei fondi per il ‘Bando Sostegno Spettacoli dal Vivo anno 2024’ ‘PR FESR 2021-2027. Az.1.3.4. – Sostegno alle imprese culturali turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali’.