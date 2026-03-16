Un umbro ai vertici dell’Associazione flebologica italiana: il dottor Gianluca Rosi eletto presidente

Un importante riconoscimento per l’angiologo perugino che da 40 anni si dedica a tutte le problematiche angiologiche

Il dottor Gianluigi Rosi è stato eletto nuovo presidente dell’Associazione flebologica italiana, a Bologna, in occasione del congresso internazionale Sclerotherapy 2026.

Un importante riconoscimento per l’esperto perugino, specializzato in Angiologia all’Università di Grenoble (Francia), che da 40 anni si dedica a tutte le problematiche angiologiche con particolare interesse ai trattamenti di scleroterapia con schiuma che ha diffuso dal 2000 in Italia, mettendo a punto nuove tecniche e modalità di cura nella malattia venosa cronica e nella patologia emorroidaria. Il dottor Gianluigi Rosi è inoltre un esperto negli screening vascolari del circolo carotideo e dell’aorta addominale, con utilizzo dell’eco-color-Doppler, avendo effettuato studi popolazionali in Italia. Docente di Angiologia nella Scuola di medicina generale a Perugia, organizza corsi di formazione per medici in ambito vascolare che vengono da tutta Italia ad apprendere le tecniche di scleromousse ecoguidata, docente del master in Angiologia dell’Università Cattolica di Roma.