Un ulivo secolare per il Giardino di San Francesco: il Lions Club Umbertide dona un simbolo di pace alla comunità

Un ulivo secolare come simbolo di pace, resilienza e attenzione alle nuove generazioni. È questo il significativo dono che il Lions Club Umbertide ha voluto offrire alla Parrocchia Santa Maria della Pietà di Umbertide, contribuendo alla realizzazione del nascente Giardino di San Francesco, uno spazio destinato a diventare luogo di incontro, crescita e condivisione per giovani e famiglie.

La messa a dimora dell’ulivo rappresenta un gesto dal forte valore simbolico e si inserisce pienamente nelle Cause Globali del Lions Clubs International, che individuano nella tutela dell’ambiente e nel sostegno ai giovani due delle principali aree di intervento per la costruzione di comunità più forti, inclusive e sostenibili.

«Siamo molto onorati di contribuire alla realizzazione del Giardino di San Francesco – ha dichiarato il Presidente del Lions Club Umbertide, Mauro Tarragoni Alunni –. Con questa donazione aderiamo al Service Lions dedicato all’ambiente e sosteniamo al tempo stesso un progetto rivolto ai giovani, che potranno trovare in quest’area un importante spazio ricreativo e formativo. Un’iniziativa che unisce la tutela dell’ambiente e l’attenzione alle nuove generazioni, due ambiti fondamentali del nostro impegno al servizio della comunità».

A sottolineare il valore dell’iniziativa è intervenuto anche il II Vice Governatore del Distretto Lions 108L, Rolando Pannacci, ricordando come la protezione dell’ambiente e l’investimento sulle nuove generazioni rappresentino pilastri essenziali dell’azione lionistica a livello locale e internazionale.

La scelta dell’ulivo non è casuale. Da sempre considerato emblema di pace, dialogo e fraternità tra i popoli, questo albero racchiude un messaggio profondo. Le sue radici robuste e la sua straordinaria longevità evocano infatti la forza di affrontare le difficoltà, la capacità di rigenerarsi e il valore della continuità tra le generazioni. Caratteristiche che ben si sposano con la missione educativa e sociale del Giardino di San Francesco.

Nel ringraziare il Lions Club Umbertide per il prezioso contributo, Padre Marco Freddi, parroco di Santa Maria della Pietà, ha evidenziato come il nuovo spazio stia prendendo forma con l’obiettivo di offrire ai giovani e alle famiglie un ambiente sicuro e accogliente dove crescere, condividere esperienze e rafforzare i legami comunitari. L’ulivo secolare diventerà il simbolo stesso del parco, ricordando a tutti che la forza della comunità e il sostegno reciproco consentono sempre di guardare avanti con fiducia.

L’iniziativa assume un significato ancora più profondo nel contesto delle celebrazioni dedicate agli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, figura universale di pace, fraternità e rispetto per il creato. Un gesto che rinnova inoltre il legame di collaborazione tra il Lions Club Umbertide e la Parrocchia Santa Maria della Pietà, già consolidato negli anni scorsi attraverso la donazione di un defibrillatore a servizio della comunità.

Un gesto semplice ma ricco di significato, che affonda le proprie radici nei valori del servizio, della solidarietà e dell’attenzione al bene comune. Perché ogni grande comunità cresce come un ulivo: con radici solide, cura costante e lo sguardo rivolto al futuro. Lo stesso futuro che i Lions, da oltre un secolo, contribuiscono a costruire attraverso il loro impegno quotidiano al servizio delle persone e dei territori.